Un «hat-trick» del Karim Benzema, que va marcar en els minuts 61, 76 i 78, van donar la volta a l’eliminatòria de vuitens de final de la Lliga de Campions contra el PSG (3-1). El Madrid, que va arribar a perdre 0-2 en el global després del gol de la primera part de Kylian Mbappé (min. 39), va protagonitzar una altra remuntada èpica al Santiago Bernabéu i ja és als quarts.

El gol d’Mbappé va posar molt de cara l’eliminatòria per al PSG, que va començar molt fort però no va saber mantenir-se a la represa. Després d’encaixar el primer gol fruit d’un error en la sortida de pilota de Gianluigi Donnarumma, els de Mauricio Pochettino van veure’s superats pel joc dels locals i per l’ambient del Bernabéu. Benzema va encarregar-se de la resta, coronant la reacció del seu equip.

El City també és a quarts

El Manchester City va superar el tràmit amb l’Sporting de Portugal per ser als quarts. Després del 0-5 en l’anada, els de Pep Guardiola van empatar sense gols (0-0).