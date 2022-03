El millor Barça prova la seva ambició contra el Galatasaray de Torrent

El Barça rep aquesta nit, a partir de les nou, el Galatasaray turc coincidint amb l’anada dels vuitens de final de la Lliga Europa. Ho fa en el millor moment de la temporada, després d’encadenar quatre victòries per primera vegada en aquest curs, i d’haver enganxat de nou la seva afició gràcies a un futbol alegre i ofensiu, el mateix que va prometre Xavi Hernández quan va arribar.

A la Lliga, l’equip blaugrana ja és tercer i s’ha consolidat en les posicions de Lliga de Campions. El que vol ara és donar un nou cop sobre la taula en la segona màxima competició continental, on ja s’ha convertit en un dels màxims favorits al títol. Com va passar en l’anada de l’anterior eliminatòria, amb el Nàpols, Xavi farà rotacions per rebre un conjunt, el turc, que mai ha guanyat al Camp Nou (tres derrotes i un empat). En zona defensiva, Dest ocuparà la plaça de Dani Alves, que no està inscrit en aquesta competició, al lateral dret. De la seva banda, Èric Garcia podria donar descans a Gerard Piqué a l’eix de la defensa. També es podria quedar a la banqueta Sergio Busquets, el que suposaria que Frenkie de Jong es convertís en el pivot defensiu, obrint la porta de la titularitat a Nico, la gran novetat al mig del camp. A la davantera homes com Ferran Torres, Adama i Memphis, tots ells suplents al camp de l’Elx, podrien sortir de nou a l’onze.

Gavi és baixa per sanció, mentre que Umtiti, Ansu Fati, Sergi Roberto i Balde estan descartats per lesió. No podrà comptar amb cap d’ells un Barça que ha marcat 14 gols en els últims quatre partits: 1-4 a València, 2-4 al camp del Nàpols, 4-0 a casa amb l’Athletic Club i l’1-2 de diumenge passat al Martínez Valero.

Torrent i més vells coneguts

El rival del conjunt blaugrana és el Galatasaray, tot un clàssic continental i el club més llorejat del seu país, però que conviu ara amb un present convuls. El dirigeix el gironí Domènec Torrent, al capdavant de l’equip des de fa unes setmanes i al costat de Jordi Guerrero, amb passat a Montilivi. Torrent, després de la seva aventura en solitari (i alhora breu) al Flamengo brasiler, encara una nova experiència en solitari, després de compartir vivències amb Pep Guardiola al propi Barça (2008-2012), al Bayern i també al Manchester City. No té lesionats ni sancionats el Galatasaray, que tornarà a apostar sota pals pel porter Iñaki Peña, fins fa quatre dies a la disciplina blaugrana.

La jornada d’avui

Amb el Leipzig ja classificat de manera automàtica (el seu rival, l’Spartak rus, ha estat expulsat de la competició), els vuitens de la Lliga Europa s’inauguren avui amb la participació de dos equips més de la lliga espanyola. El Betis rep l’Eintracht de Frankfurt i el Sevilla, el West Ham. Tots dos duels començaran a les 18:45 hores.