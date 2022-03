Incapaç de perforar la porteria d’un sensacional Iñaki Peña, el Barça haurà de jugar-se l’accés als quarts de final de la Lliga Europa a l’infern d’Istanbul, després del 0-0 amb el qual ahir es va acabar la visita del Galatasaray de Domènec Torrent i Jordi Guerrero al Camp Nou. Els blaugranes, per domini i ocasions, van merèixer guanyar, encara que el seu futbol va estar un parell de graons per sota de l’exhibit en les últimes setmanes i haurà de suar a Turquia el bitllet per la següent ronda.

Xavi va anunciar que faria rotacions i va presentar un onze amb cinc novetats respecte al que va derrotar a l’Elx, convençut que el conjunt otomà, en el seu pitjor moment dels últims anys, no l’exigiria més del que ho havia fet l’últim rival de lliga. El clar domino blaugrana des del xiulet inicial, només es va traduir en dues ocasions en tota la primera meitat, totes dues de Memhpis. La primera, en un llançament de falta des de la frontal, i la segona, una rosca al segon pal des del vèrtex esquerre. Iñaki Peña, cedit pel Barça al Galatasaray fins a final de temporada va evitar els gols del neerlandès.

El Barça havia començat bé, amb Adama desbordant una vegada i una altra Van Aanholt per banda dreta i alguna aparició meritòria entre línies de Pedri, però el ritme es va anar apagant a mesura que s’acostava el descans.

El quadre turc, que va començar resguardat enrere i intentava superar la pressió alta del conjunt local amb un joc directe poc habitual en l’equip de Torrent, va anar trobant-se cada vegada més còmode amb el pas dels minuts. Fins i tot, van progressar cap a la porteria de Ter Stegen en un per a d’ocasions a la recta final de la primera meitat. La més clara, en una internada per l’esquerra d’Aktürkoglu, que va xutar alt després de superar amb un eslàlon a Dest i Frenkie de Jong.

A Xavi no li estava agradant el partit tan pla que estaven fent els seus homes, i donava entrada a Piqué, Busquets i Dembélé per Araujo, Nico i Ferran Torres només començar la segona part. No obstant això, el Galatasaray de Torrent, que coneix bé el Barça i Xavi de la seva etapa com a assistent de Guardiola, seguia sense regalar ni un mil·límetre al seu rival.

Els blaugranes, no obstant això, van continuar intentant-ho amb insistència. Peña evitava el gol de cap de Busquets i una volea d’Alba des de la frontal se n’anava fregant el pal dret, mentre el meta alacantí escopsava a la jugada següent un tir massa centrat de Frenkie de Jong. Quedava poc menys de mitja hora i el Galatasaray, començava a patir. Adama i Dembélé ho provaven des de fora de l’àrea. Gomis va marcar en l’únic contracop decent dels turcs però estava en posició antireglamentària.

A falta deu minuts per al final, Xavi es jugava la carta de Luuk de Jong, però el futbol del Barça ja no va arribar a generar més perquè el ‘9’ neerlandès protagonitzés alguna rematada salvadora. El Galatasaray va sortir viu del Camp Nou i ho va celebrar com una victòria. La realitat diu que dijous que ve, en el segon assalt a Istambul, es decidirà quin dels dos equips es classifica pels quarts de final de la Lliga Europa.