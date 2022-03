Aquest cap de setmana dona el tret de sortida la segona fase de la Divisió d’Honor Plata, la segona màxima categoria de l’handbol espanyol. Com ja li va passar en l’última temporada, el Sarrià ho farà en el grup per la permanència, obrint aquest nou tram de campionat demà dissabte a la pista de l’Alcobendas (18:30h), el sisè classificat de l’altre grup en la primera fase.

D’aquesta manera i en terres madrilenyes, el conjunt dirigit des de la banqueta per Josep Espar afrontarà la primera de les deu batalles que tindrà fins a finals del proper mes de maig amb l’objectiu d’anar sumant punts per intentar aconseguir la permanència.

No serà fàcil perquè de moment li tocarà començar instal·lat en la zona de descens amb 5 punts, quan baixen cinc dels deu equips que té aquest el grup. De totes maneres, la salvació no està massa lluny, només quatre punts per sobre, tot i que Espar prefereix tocar de peus a terra i és per això que veu «molt complicada la permanència i així ho plantegem en els entrenaments».

La UES s’ha trobat moltes pedres en el camí al llarg de la primera part de la competició. Jugadors que han deixat l’equip, com és el cas del capità Guillem Torres, altres que per motius laborals no poden assistir a tots els entrenaments ni tampoc a tots els partits, i alguns que han patit lesions de llarga durada, com és el cas d’Adrià Serrano i Martí Arnau. Així, els joves han hagut de madurar a marxes forçades. La plantilla ha anat millorant des de principi de temporada fins ara, però «la millora de l’equip no és la que jo volia, ni de bon tros», afirma Josep Espar. Diferents «circumstàncies» han fet que el Sarrià hagués de jugar alguns partits amb molt poca rotació en la primera fase i això ha fet que «arribéssim fosos en el tram final». Tanmateix, el tècnic també diu que «hem fet bons partits i hem tret algun resultat». I afegeix que tot i que «no són els resultats que ens agradarien, sí que l’esforç ens satisfà i el progrés dels jugadors és important».

Josep Espar ja adverteix que la permanència és complicada tot i que l’equip està, ara mateix, a quatre punts de la salvació i encara n’hi ha vint en joc. «No em vull centrar en els resultats», explica, sinó que el que vol és focalitzar els seus esforços amb el fet que «els jugadors s’ho passin bé jugant a handbol i aprenent. Per així, aprenent, es pugui lluitar pel resultat». A més, diu que «fins a dia d’avui tenim molt pocs punts» i, tot i que la salvació no està massa lluny també és pregunta «què ens fa pensar que en els partits que falten podem sumar més punts?». No hi ha cap dubte que el Sarrià es «juga les garrofes» en aquesta segona fase, «però els altres equips també». És en aquest sentit que Espar creu que els «altres equips perden més en cas de baixar», perquè són «equips professionals» i «s’hi juguen el sou».

En els enfrontaments de la primera fase, la UES esperava «l’error del rival per entrar dins el partit». De cara a la segona fase, això s’ha de «millorar» i també l’equip haurà d’anar «al límit i provocar que el rival no pugui lluitar al cent per cent». Aquesta serà una de les claus perquè es pugui evitar el descens. Tanmateix, un altre factor serà el del públic, que no va poder ser present a les graderies del Pavelló de la UES durant quatre partits a causa d’una sanció. «Els jugadors es motiven més jugant davant la nostra gent. Vagi bé o vagi malament l’afició anima moltíssim», afirma. Veient la millora de l’equip durant el primer tram de calendari i que el públic podrà esperonar l’equip en els cinc partits com a local, el Sarrià lluitarà per mantenir-se per quart any consecutiu a Plata. La primera aturada, dissabte, a la pista de l’Alcobendas.