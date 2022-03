Després que a la tardor passada se celebrès la 69a edició, el Rally Motul Costa Brava recupera el calendari habitual i la setmana que ve donarà el tret de sortida amb Girona i Fornells de la Selva com a centres neuràlgics. Serà l'inici de la temporada dels campionats d'Europa, d'Espanya i de Catalunya de ral·lis històrics. Enguany, el Rally tindrà un marcat protagonisme internacional, amb la meitat de participants vinguts de fora. Entre els 181 equips inscrits, repartits entre les categories de Velocitat, Regularitat i Legend, s’hi troben grans noms de l’automobilisme i una destacada presència femenina. Precisament per fomentar i reconèixer la participació femenina en l’automobilisme clàssic, RallyClassics ha posat en marxa el programa MotorDona, en què col·labora l’Ajuntament de Girona, entre altres institucions i empreses. La iniciativa pretén impulsar la participació de dones al motor clàssic, no només pel que fa a pilots i copilots, sinó també en el personal d'organització.

L'inici de la cursa serà el dijous 17 de març a Girona. A la capital s'hi faran tant les verificacions administratives i tècniques obligatòries com la cerimònia de sortida del Rally, que tindrà lloc a partir de les 18.30 h a l’aparcament tancat habilitat a la rotonda del pont de Pedret. De la mateixa manera, es mantindrà al mateix punt que en l’anterior edició el parc d'assistència, que s’ubicarà al polígon de Fornells de la Selva. Com a novetat, Fornells acollirà també la nova “Zona Motul”, on els dies 18 i 19 de març s’organitzaran activitats per a tots els públics, incloent un circuit de cotxes de pedals SEAT, simuladors de conducció, concerts i jocs infantils. Pel que fa al recorregut, el Rally comptarà amb 12 trams, 6 de diferents, repartits en un total de 155 quilòmetres cronometrats. El dia 18 es realitzaran els trams d’Els Àngels, Santa Pellaia i La Ganga, mentre que el dissabte 19 es disputaran els trams d’Osor, Collsaplana i Cladells. La prova acabarà l’endemà, dia 20 de març, a les 9 h, a l’aparcament tancat de Pedret, on es farà l’acte de lliurament de premis.