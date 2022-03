Amb mà de ferro ha comandat el Club Gel Puigcerdà la Lliga Nacional d’hoquei gel, una competició que ha tancat la seva primera part, la d’un campionat regular, jornada rere jornada, i que ha deixat el conjunt ceretà al capdamunt de la classificació. Un resultat que fa patxoca, però que a l’hora de la veritat no és transcendent. Aquí, com passa en d’altres esports, el que mana és el rendiment en el play-off. «L’hora de la veritat», com ho descriu el seu entrenador, Salva Barnola, tot un gat vell, amb un munt d’experiència a la pista i cada cop més a la banqueta. El seu equip, el que més punts ha fet des de l’inici de la competició fins ara, iniciarà la setmana que ve les semifinals contra el Majadahonda, tot esperant arribar a l’últim esglaó. Allà on s’iguala tot. El desig, guanyar el títol. La realitat, però, diu que això no serà gens fàcil.

«Ja tenim el primer objectiu i ara anem a pel segon. Comença l’hora de la veritat». Barnola passa revista al curs, que ha dut el Puigcerdà a sumar 52 punts gràcies a 18 victòries (2 d’elles a la pròrroga). Només s’han perdut tres partits. Molt pocs. «Vam fer una pretemporada molt bona i ens vam deixar ben pocs punts a l’inici del curs. Al Nadal, per culpa de les vacances, pel coronavirus i d’altres contratemps, vam patir un petit sotrac però després hem remuntat i ens ho hem acabat jugant tot amb el Jaca». Dos duels directes en tres setmanes i tots dos, amb el resultat a favor. Lligada la primera posició, ara és el torn del play-off. «Hi arribem en un bon moment. Ja els vaig dir l’altre dia als jugadors que gaudissin el cap de setmana del que havíem fet perquè el dilluns, tot això ja no valia per res. Ens hem de posar de nou les piles». Toca enfrontar-se al Majadahonda. Primer a fora, per després gaudir, si és necessari, de dos partits a casa. «No està massa ben muntat perquè si comences perdent, ja estàs molt condicionat. Ara, si guanyes el primer partit ja ho tens gairebé fet». Barnola analitza el primer obstacle. «No és un rival gens fàcil. És l’únic equip que ens ha guanyat a la nostra pista. Volem anar per la via ràpida, però primer ens tocarà fer nou hores d’autobús i enfrontar-nos a un conjunt físic, que no té de talent com nosaltres però que defensa molt bé. A més, no té la mateixa pressió que nosaltres. Tot just torna a jugar una promoció després de no fer-ho els últims quatre anys».

Malgrat tot, el tècnic considera que el Puigcerdà és «clarament favorit», encara que «en l’esport, dos i dos mai fan quatre», pel que tot pot passar. Ara bé, considera que sí o sí s’ha d’arribar a la final i allà la cosa canvia. «Estarà molt igualat, sigui qui sigui el rival». Barça o Jaca. Jaca o Barça. Barnola té coll avall que el conjunt blaugrana és, ara per ara, el màxim aspirant al títol. «Va començar de manera irregular, però té la millor plantilla de la Lliga. Potser nosaltres tenim més qualitat individual, però el seu fons d’armari és espectacular. És el rival a batre. La sort és que l’hem pogut evitar a la semifinal, el que ens hauria desgastat molt. Física i mentalment». De moment, pas a pas. Primer, Majadahonda. L’estrena del play-off, aquest dissabte a la nit. Passi el que passi, el segon enfrontament serà la setmana vinent, el dia 19. I si calgués un tercer partit, l’endemà, el 20.