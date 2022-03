Tot el que li va faltar dimecres a Salamanca, ho ha tingut aquest vespre davant l’IDK Euskotren (72-87). L’Spar Girona ha estat encertat des del 6,75, portant l’avantatge des del primer minut en bona part gràcies als triples. Només al primer quart, Eldebrink ja n’ha fet tres (ha estat una de les màximes anotadores per darrere Gardner). El partit s’ha posat emocionant quan ha despertat el conjunt de Guipúscoa, deixant-se portar per Mariam Coulibaly. Com ja es temia, la pivot de Mali ha estat la gran arma de l’IDK. A partir d’aleshores, l’intercanvi de cistelles ha estat constant. Malgrat que l’Uni no s’ha relaxat en cap moment per mantenir-se per davant al marcador. El partit podria haver quedat trencat al tercer parcial. I més ho semblava quan s’ha lesionat Coulibaly, però l’Uni s’ha despistat un moment, permetent pèrdues i veient com l’IDK ha estat a punt d’atrapar-lo. Al final s’ha encarregat de defensar el triomf, desinflant el conjunt local i fent justícia al marcador.