Sens dubte, la imatge de diumenge va ser la del tennista Rafa Nadal emocionat a terra després d’aconseguir el seu <strong>21è Grand Slam</strong> a <strong>Austràlia</strong>, però de prop l’ha seguit des d’aleshores l’escena immediatament posterior en què l’esportista, en lloc de descansar, dutxar-se o atendre els mitjans, es dirigeix sense dilació a una bicicleta estàtica i pedala durant una mitja hora.

Per a molts, l’actitud del tennista que va deixar bocabadat mig Twitter era un clar exemple de constància i dedicació, però va molt més enllà. «El que fa Nadal després del seu extenuant partit és una cosa que es fa des de fa molt temps, sobretot en el món del ciclisme», explica Ismael Galancho, diplomat en Educació Física, Dietista esportiu, investigador i divulgador de temes esportius. «Quan hi ha un gran esforç, és recomanable fer aquesta recuperació activa mitjançant la realització d’exercici suau que no excedeixi dels 30 minuts», explica Galancho.

«D’aquesta manera, es manté la circulació a les cames que permet que aquest teixit continuï rebent sang i una bona oxigenació. Això ajudarà que s’eliminin abans els subproductes de rebuig fabricats pel cos durant l’exercici», explica Galancho. En articles sobre aquesta pràctica s’ha parlat erròniament d’àcid làctic i lactato, «però no són el mateix, de fet l’ésser humà no produeix àcid làctic», conclou l’expert.

Lactato i àcid làctic no són el mateix

En aquest cas, cal matisar que el cos el que produeix és lactato, i que aquest no és el culpable dels cruiximents, com s’ha dit durant un temps. «El lactato no produeix fatiga, sinó al contrari, permet continuar fent exercici en un partit intens. És una font d’energia», explica Galancho.

Així, realitzant un exercici moderat o lleuger durant la mitja hora posterior a l’esforç extenuant, s’aconsegueix fer que aquest teixit continuï rebent sang i l’oxigenació sigui millor. Això permetrà que el cos netegi abans certs subproductes de rebuig que s’acumulen al múscul, però no el lactato com a compost principal, que també, sinó per exemple ions d’hidrogen.

«Cal matisar que el lactato no causa fatiga, simplement es correlaciona amb la fatiga i per això es mesura. Correlació no és causalitat. La fatiga és produïda per altres motius, com l’acumulació de ions d’hidrògens», afegeix el divulgador.

A més, a l’arribar més sang al múscul, «afavorirà l’arribada de cèl·lules del sistema immune al múscul, que portaran a terme la inflamació necessària per a la correcta regeneració muscular després del mal produït provocant una regeneració més ràpida», conclou.