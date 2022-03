Adaptada els dos últims any a la situació sanitària provocada per la pandèmia de coronavirus, la Pujada a Peu als Àngels recupera la normalitat ara que atrapa la seva edició número 58. Presentada aquesta setmana a l’Ajuntament de Girona, la prova que organitza el GEiEG «recupera la normalitat» per continuar sent «una de les cites més emplemàtiques del calendari sociocultural» del club, com indicava el seu propi president, Francesc Cayuela. El va acompanyar, entre d’altres, Gemma Frigola, guanyadora el 2018 i qui hi competirà de nou.

Torna el format habitual amb dues modalitats: una cursa popular i una altra de més competitiva. També esdevé una prova benèfica perquè del preu de cada inscripció, es destinarà un euro a projectes d’atenció als col·lectius vulnerables de l’entitat diocesana. I en acabar hi haurà missa, un concert de cant coral i una ballada de sardanes.