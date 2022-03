Mariam Coulibaly és una bèstia. Amb només 24 anys, la pivot de Mali domina un grapat de registres. No només intimida i anota, sinó que és poderosa a l’hora de capturar el rebot. La segona jugadora més ben valorada de tota la Lliga Femenina és el principal argument de l’IDK Euskotren, una de les grans sensacions del campionat. Des d’aquest vespre, a partir d’un quart de nou, es convertirà en la gran amenaça de l’Spar Girona, que només 48 hores abans competia a l’Eurolliga, on es va veure superat pel Perfumerías Avenida. La ressaca d’aquesta desfeta ben recent, l’evident desgast físic i la inèrcia d’un rival que va a l’alça poden jugar-li una mala passada al conjunt d’Alfred Julbe, que arribarà minvat de forces i també sense tots els seus efectius. Magali Mendy, amb una contusió a la parpella arran d’una patacada amb Maite Cazorla aquest dimecres, està descartada.

«Venim d’una derrota duríssima i ens hem d’aixecar. Se’ns presenta una bona oportunitat per renovar la nostra energia. Guanyar permetrà que ens sentim millors». Parla Julia Reisingerova, una de les interiors de l’Uni i encarregada d’aturar Coulibaly. És una amenaça, però no pas l’única. «Juga bé per dins, té força, pes i és una gran finalitzadora», avisa de l’africana Laura Antoja, qui té més advertències. «La seva directora de joc és Laura Cornelius, una jugadora amb un grapat de recursos. Les seves alers tenen un joc potent i penetrador. A més, ho combinen amb pivots que tiren bé de mitja i llarga distància». Li suma l’última incorporació, una Lauren Cox que és «alta i intimida», com també d’una «supertiradora» com ho és María España. No és gens estrany que, amb tants ingredients, l’IDK ocupi ara el cinquè lloc. 13 victòries i 9 derrotes per estar just per sota de l’Uni, que és quart amb un balanç de 17-4. «El rival és molt complicat, amb una tendència positiva. Serà difícil perquè venim d’on venim. A Salamanca no vam tenir sensacions agradables i ens hem de retrobar en només 48 hores», completa Antoja. Tota la raó perquè l’Spar Girona, a part de perdre al Wurzburg, només va anotar 2 triples de 19 intents i va trobar a faltar, i molt, a Kennedy Burke. Una jugadora que a la Lliga Femenina té un promig de 15,8 punts per partit. Mendy, la baixa. La novetat, una Michaela Onyenwere que no pot jugar a Europa.