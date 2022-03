Desenes d’aficionats radicals del FC Barcelona van atacar dijous a la tarda un grup d’antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo) dels Mossos d’Esquadra, segons fonts de la policia catalana. Els fets van succeir moments abans de l’inici del partit que l’equip blaugrana va disputar contra el Galatasaray turc en l’anada dels vuitens de final de la UEFA Europa League. Tres furgonetes d’agents aparcades davant l’accés al Camp Nou de la travessera de les Corts van patir llançaments de material pirotècnic, pedres i pals, segons va recollir un vídeo captat per un testimoni des d’un balcó o potser des de l’estadi.

En les imatges, que pots veure a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que aquest diari, es veu també com algun dels petards i bengales llançats contra la policia cauen més lluny de les furgonetes i arriben fins als espectadors, completament desprotegits, que en aquell moment entraven a l’estadi.

El vídeo també disposa de la gravació d’àudio de les emissores de la policia catalana. En aquesta gravació se sent com el responsable del grup policial informa de la situació al seu superior i com aquest li respon que actuï si disposa de prou «força» –en al·lusió a si considera que té prou efectius per repel·lir els radicals– i, finalment, es veu la càrrega policial «a la carrera» per dissuadir-los.

En pocs segons, els aficionats que els atacaven començaven a fugir pels jardins de Bacardí. Minuts després, agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona van trobar pals de fusta amb ganivets subjectats a la punta amb cinta aïllant com a llança. L’arma de fabricació casolana, que la policia municipal ha entregat al cos autonòmic, hauria sigut traslladada a aquests jardins amb la intenció, presumiblement, d’utilitzar-la contra la policia. Una possibilitat que, no obstant, els Mossos no poden confirmar encara.

La policia catalana ha obert una investigació per aclarir els fets i identificar els sospitosos. De moment no s’ha produït cap detenció. Fonts consultades per aquest diari mostren la seva preocupació per la virulència de l’aldarull i, a més del material que van utilitzar per atacar els antiavalots, criden l’atenció sobre la indumentària que portaven tots els atacants –roba negra–, la mateixa que havien portat en partits anteriors.