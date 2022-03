Una gran primera meitat (16-45) ha servit perquè el Bàsquet Girona guanyi el Valladolid (57-77) i sumi la setena victòria consecutiva. En un gran recital de joc col·lectiu, els gironins no han pagat car anar a la pròrroga en el darrer partit a casa contra el Càceres. Tot el contrari. En el primer període no han demostrat cap mena de feblesa defensiva i només han encaixat sis punts. A partir de la segona meitat, els gironins han aixecat el peu de l'accelerador i, això ha permès que els castellans s'aproximessin a un marcador que ha passat dels 29 punts d'avantatge als 17. Això no obstant, calia una gran sorpresa per veure el marcador capgirat. Al final, els gironins han tancat el partit amb 20 punts d'avantatge per sumar la setena victòria seguida i encarar amb garanties el duel de dimarts contra el líder, Granada.