El Bàsquet Girona va demostrar diumenge passat que la seva candidatura al play-off d’ascens és ferma amb una treballada victòria contra el Càceres a la pròrroga (86-80). L’equip de Jordi Sargatal va aconseguir el sisè triomf consecutiu a la LEB Or i pot continuar aplanant el camí cap a les eliminatòries d’ascens a l’ACB aquest vespre a la pista del Valladolid. Els gironins visiten un rival directe a la classificació -els castellans se situen tretzens amb un punt menys (31)- i que ve d’encaixar una derrota davant el Palència (68-64).

«Hem recuperat sensacions després d’un partit molt dur. Entre la pròrroga i tot, l’inici de la setmana va costar. Mica en mica hem recuperat energia, treballant per millorar i ser més regulars i consistents», va explicar Sargatal sobre l’equip. El tècnic va assegurar que no mira més enllà i, malgrat que el calendari cada vegada serà més exigent, només «anem partit a partit»: «No podem pensar en el que vindrà. La idea és mantenir-nos amb les coses que fem bé i seguir creixent».

Amb el fitxatge de Txemi Urtasun, el Bàsquet Girona té una altra assegurança de vida a part de Marc Gasol i jugadors com Maxi Fjellerup. «La plantilla s’ha d’intentar gestionar bé. És una sort poder comptar amb 13 jugadors. Cadascú té les seves característiques i gana per créixer. Intentem que tothom pugui sumar tant als entrenaments com a la competició, després ja gestionarem els minuts de la millor manera possible. Ser un equip llarg, ens ha d’afavorir», va dir.

Sobre el Valladolid, Sargatal va comentar que «competeix molt bé i segur que serà un partit duríssim». «Tenen molt dinamisme i arribada amb transició a camp obert. Pressiona molt bé en línies de passada. Ja ens van crear problemes, però hem d’intentar aturar el seu joc», va afegir.