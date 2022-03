L’Spar Girona va treure el seu orgull. Només 48 hores després de la dura derrota a Salamanca, l’equip d’Alfred Julbe va refer-se amb una gran victòria davant l’IDK Euskotren (72-87). Rebeca Gardner i Frida Eldebink van enlluernar al damunt de la pista, liderant l’encert de les gironines.

La derrota amb l’Avenida va provocar una reacció immediata a l’Uni. Lluny de plànyer-se, el conjunt gironí va corregir els seus errors. Especialment, des dels 6.75. I és que van sortir de dubtes amb els triples. Només al primer parcial, Eldebrink ja n’havia aconseguit res. Els punts de la sueca afegits al ritme de l’equip van provocar que les locals demanessin temps mort en veure’s a remolc. Va ser a partir del 0-9 que l’IDK va agafar embranzida deixant-se portar per Coulibaly i posant emoció al duel. Les de Julbe, però, tampoc afluixaven obtenint un màxim avantatge de 10 punts (11-21). Aprofitant que les cistelles entraven, el tècnic va apostar per rotar i començar a repartir minuts en una plantilla carregada de ritme de competició.

L’Uni recuperava amb facilitat. Malgrat que les de Guipúscoa reduïen distàncies, sabia que havia de enllestir-ho el més aviat possible per afrontar el pròxim partit d’Eurolliga amb garanties. Laia Flores, des de la pintura, i Burke, de triple, van encarregar-se de mantenir la distància. També Reisingerova. La millor va ser per a Eldebrink, anotant l’última per deixar el 44-53 a la mitja part.

El tercer quart podria haver passat factura. Però el recital d’Eldebrink, els punts de Garnder i la resposta coral de l’equip, traient profit a les transicions van impedir-ho. Per un moment, les gironines van arribar a refiar-se de la lesió de Coulibaly. No obstant això, van rematar la feina a l’últim quart fent justícia al marcador.