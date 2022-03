El Sarrià comença avui un dels reptes més complicats que ha tingut fins ara. Després d’un mal primer tram de temporada, els de Josep Espar inicien la segona fase per evitar el descens a la pista de l’Alcobendas (18.30 h). Malgrat que tothom al club té assumit que aconseguir la salvació serà d’allò més complicat, el Sarrià lluitarà per mantenir-se a la Divisió d’Honor Plata. La permanència ara mateix és a 4 punts i en queden 20 per disputar-se. Ara bé, l’única fórmula és guanyar.