El Bàsquet Girona B va estar a punt de donar la sorpresa ahir en la seva visita a la pista del líder, el Barcelona B. Els gironins van guanyar els parcials del segon i tercer quart per encarar el darrer període amb només un punt de desavantatge. Els barcelonins, que no han perdut cap partit, van vèncer el darrer quart per acabar guanyant el partit (66-61).