Una gran primera meitat, amb un parcial de 16-45, va catapultar el Bàsquet Girona a la consecució de la setena victòria consecutiva a la Lliga en la seva visita al Valladolid. Gràcies a un treball coral, tant en atac com en defensa, els de Jordi Sargatal van ser molt superiors als castellans que ho van intentar en el tercer i quart període. Van retallar l’avantatge, però només es van poder posar 18 per sota. Al final, i amb els menys habituals a la pista, els gironins encadenen el setè triomf per encarar amb garanties el partit de dimarts a Fontajau contra el líder, Granada.

El Bàsquet Girona s’està guanyant el dret a somiar. I perquè no, intentar ser un candidat a fer la promoció d’ascens a l’ACB. L’equip guanya -porta set victòries seguides- i convenç, molt. Part de la culpa de la gran ratxa de resultats, que els ha fet abandonar la zona perillosa per confirmar el seu nom entre els millors de la Lliga, la tenen les darreres incorporacions a la plantilla. En la seva primera aventura fora d’Argentina, Fjellerup ho està brodant. I, tot i la seva veterania, Urtasun està essent una peça cabdal des que ha arribat. En la seva primera visita al pavelló Pisuerga de la capital de Castella i Lleó, el Bàsquet Girona va sortir d’allò més endollat, sobretot en defensa.

Alguns, pot ser, pensarien que anar a la pròrroga contra el Càceres la setmana passada passaria factura, però res de tot això. Només es van encaixar sis punts en el primer quart, abans de signar un segon que va marcar la diferència. A la mitja part, el marcador reflectia el 16-45. Un resultat aconseguit gràcies als bons percentatges de tir: es van superar el cinquanta per cent en tirs de 2 (56%) i en tirs de 3 (50%).

Capgirar el marcador, o alguna aproximació, podia semblar una utopia per a un Valladolid que va millorar els seus números a partir del tercer quart. Probablement, i amb gairebé trenta punts d’avantatge, els gironins tenien mig pensament en la setmana que els ve per davant: dimarts reben el líder, Granada, a Fontajau; i diumenge visiten la Corunya. En aquest tercer període, els visitants es van relaxar. Això ho van aprofitar els castellans amb una gran quantitat de tirs lliures anotats i amb més encert de llançament de dos. Malgrat això, no van ser capaços de retallar gaires punts als de Sargatal, que tot i baixar les prestacions ofensives i defensives, encaraven el darrer període amb 27 punts d’avantatge.

Sense res a perdre i molt a guanyar, el Valladolid va encadenar diversos atacs anotant. Cal afegir, la dificultat dels gironins per encistellar. Això va provocar que dels 27 punts de diferència amb què es va iniciar l’últim quart es passés als 18 en només quatre minuts. A Sargatal no li va agradar el que veia sobre la pista i va demanar temps mort. L’entrenador gironí va demanar més intensitat als seus jugadors en els minuts que restaven per no endur-se una sorpresa. El toc d’atenció va fer efecte entre els gironins que no van deixar als castellans que s’aproximessin en el marcador. Tot el contrari. Es va tancar amb avantatge de 20 punts.