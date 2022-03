Victòria de mèrit la que va aconseguir ahir el GEiEG davant el Castelló (56-51). Primer, perquè s’enfrontava al tercer classificat i que portava set victòries consecutives. I, segon, perquè el conjunt entrenat per Bernat Vivolas es va sobreposar al mal tercer quart (38-43) per acabar capgirant el marcador per guanyar. L’equip havia començat bé i va arribar a tenir un avantatge de 13 punts en el segon quart (22-9). De mica en mica, les visitants van anar eixugant la diferència fins que van remuntar al final del tercer període (37-38). Les gironines van reaccionar a temps i amb un parcial d’11-6 en els últims quatre minuts van segellar la victòria. Un triomf que les deixa molt a prop de fer la promoció d’ascens a la nova Lliga Challenge quan encara queden quatre jornades de la fase regular.