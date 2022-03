Cara i creu per als equips gironins de la Primera Nacional d’handbol. La victòria va ser pel Banyoles que va assaltar la pista de La Salle Montcada, el segon classificat (31-32). Un triomf de mèrit pels del Pla de l’Estany que es van veure sis gols per sota en començar la segona meitat (20-14). En canvi, el Bordils va sumar el tercer partit sense guanyar a la pista del Poblenou (36-32). Tot i el bon inici (3-9), els blanc-i-verds van anar a remolc en la segona part i al final no van tenir opcions.