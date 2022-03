El Costa Brava s’aferra al poc marge d’error que té per continuar somiant amb la permanència. No és fàcil perquè es troba a 10 punts de la salvació, encara amb 12 partits per disputar. El primer, aquesta tarda al Nou Estadi de Tarragona (17h) per enfrontar-se a un Nàstic que viu un moment molt dolç després de sumar 16 dels últims 18 punts en joc. L’ex del Girona, Raül Agné, ha aconseguit trobar la solidesa defensiva en el seu equip i només ha encaixat un gol en les últimes sis jornades, i això l’ha fet escalar posicions fins a situar-se en zona de play-off. Per tant, un derbi de Primera RFEF amb objectius ben diferents pels dos equips, tot i que en la primera volta els gironins van aconseguir imposar-se (1-0). El Nàstic busca el bitllet per fer la promoció per pujar de categoria, mentre que el Costa Brava no vol deixar escapar l’últim tren -si ja no el va perdre la setmana passada contra el filial del Betis a casa (1-2)- abans que sigui massa tard.

El conjunt almogàver arriba amb bones sensacions després de l’empat de dimecres contra el Vila-real B (0-0). «L’altre dia vam recuperar l’eficàcia defensiva que havíem perdut contra el Betis», afirma Óscar Álvarez. Així, el Costa Brava haurà de seguir amb aquest bon nivell al darrere si vol rascar algun punt, però també en l’aspecte ofensiu: «Ens costa general perill, però ho intentarem perquè necessitem gols». Álvarez recupera Ilyas, Pere Martínez i Forlín, que no van poder jugar contra el filial groguet per sanció, però perd Dani Pérez i Sergio Gil, també per acumulació de targetes.