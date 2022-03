La victòria la setmana passada en el derbi gironí de l’OK Lliga va impulsar a un Corredor Palafrugell que ahir va sumar la seva segona victòria consecutiva després de derrotar al Caldes (2-1). Un triomf que, a més, té premi perquè el conjunt entrenat per Xavier Garcia Balda surt de la zona de descens -i també de la zona de play-out- després de moltes setmanes. Aquest lloc l’ocupa ara el Garatge Plana Girona que va ensopegar de forma clara a la pista del Calafell (5-1).

Els blanc-i-negres sabien des del principi el seu potencial golejador i disminuïen considerablement amb l’absència de Sergi Canet, que al llarg de la temporada ha anotat 20 dianes. Però el Palafrugell va aprofitar les seves armes per emportar-se tres punts molt valuosos amb un bon treball en defensa i l’eficàcia en les accions d’atac. Després d’una primera meitat força igualada, els locals es van avançar quan faltaven 40 segons pel descans gràcies a un penal que va transformar Marc Figa, autor també de dos gols en la victòria de la setmana passada a Palau. Això va encoratjar als jugadors entrenats per Garcia Balda que es van veure molt a prop de la victòria quan Borja Ramon marcava el 2-0 quan faltaven set minuts i mig pel final. Tanmateix, els locals encara van haver de patir quan Rovira escurçava amb el 2-1 quan faltaven dos minuts. El Palafrugell no es va espantar i va defensar bé per confirmar tres punts que valen or.

En canvi, el Garatge Plana Girona no va tenir el dia a la pista del Calafell. I això que Raul Pelicano va avançar als blanc-i-vermells en el minut nou de partit. Tot i així, els locals ja havien capgirat el marcador abans del descans, i en la represa van sentenciar davant uns jugadors gironins que no van tenir el dia en atac. Amb 4-1 en el marcador i nou minuts pel final, Pelicano va fallar un penal que, segurament, hagués posat una mica més d’emoció al partit. No va perdonar el Calafell quan faltaven dos minuts i mig pel final, anotant el 5-1 que deixava el partit dat i beneït i fa que el conjunt entrenat per Marc Comalat i Ramon Benito caigui, de nou, en zona de promoció per no baixar a l’OK Lliga Plata quan falten cinc jornades pel final del campionat.