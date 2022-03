L’Espanyol va estar a punt de tenir una alegria a València, un altre cop. L’únic triomf a domicili fins avui va ser a Mestalla i en el Ciutat, contra el cuer Llevant, va estar a tocar de la victòria però no se’n va sortir. El porter Joan Garcia, de futur prometedor, no està tenint fortuna en els seus minuts a Primera. Després de la gris actuació contra l’Elx, una altra mala sortida ahir va condemnar als seus. El gol de Dani Gómez, quan restaven deu minuts per acabar, va neutralitzar l’inicial del davanter blanc-i-blau Puado.