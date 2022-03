Després de l'ensopegada de dijous en l'anada dels vuitens de final de la Lliga Europa davant del Galatasaray (0-0), el Barça pretén seguir davant de l'Osasuna, amb la regularitat que ha aconseguit a la Lliga, on per primera vegada aquesta temporada acumula tres victòries consecutives.

Un quart triomf seguit en aquesta competició significaria que els blaugranes continuaran una setmana més en la tercera posició. A més, tenen un partit menys, el que disputaran el 24 d'abril davant del Rayo Vallecano al Camp Nou. Després de les rotacions que va fer Xavi davant el Galatasaray, tot indica que l'egarenc tornarà a apostar pels seus jugadors de més confiança davant l'Osasuna.

Així, Gerard Piqué, Sergio Busquets i Pierre-Emerick Aubameyang tenen molts números de tornar a l'onze titular davant els de Jagoba Arrasate, que van vèncer al Camp Nou per última vegada la temporada 2019-2020, quan es van imposar per 1-2. Xavi té les baixes per lesió del defensa Samuel Umtiti, el migcampista Sergi Roberto i el davanter Ansu Fati i del migcampista Nico González.

L'Osasuna s'enfronta amb la difícil tasca de donar la sorpresa davant un dels galls de la competició en un moment bo pel que fa a sensacions i joc i a punt de tancar la permanència. L'entrenador d'Osasuna, Jagoba Arrasate, ha indicat que s’enfronten a un rival que «està en el seu millor moment», per la qual cosa el seu equip haurà de prioritzar «una organització defensiva per estar còmodes i després tenir les coses clares en atac». L'absència del Chimy Àvila per acumulació de targetes serà una baixa molt sensible. Kike Barja, Javi Martínez, Roberto Torres o Iker Benito són els noms que estan sobre la taula per entrar per l'argentí.