El Barça és l’únic equip de Primera i Segona amb límit salarial negatiu. LaLiga ha fet oficials els límits de cada equip i, després del mercat d’hivern, el club blaugrana té un saldo negatiu de 144 milions d’euros. Després del mercat d’estiu el club tenia 97 milions d’euros positius.

El Madrid, que no ha fitxat en l’última finestra, es manté al primer lloc amb el mateix límit salarial (739). L’Espanyol guanya una mica de marge al passar dels 77 els 79 milions. En el dia d’avui fins i tot l’Amorebieta, que disposaria de 4 milions, tindria més marge de maniobra que els blaugrana.

Nous ingressos

Per revertir aquesta situació, el Barça està immers en negociacions avançades per generar nous ingressos, ja sigui amb el fons CVC, que ve de la mà de LaLiga, o venent el 49% de Barça Studios. S’estima que la primera via suposaria una injecció immediata d’uns 300 milions; la segona, la plataforma de continguts audiovisuals, uns 350 milions. Una de les dues operacions serà segellada abans d’un mes, segons calcula el club. La carta de CVC suposaria uns 75 milions d’euros de marge salarial. S’hi haurien d’afegir vendes d’actius o sortides a l’estiu de jugadors amb fitxes altes, com per exemple Sergi Roberto (que acaba contracte) i Memphis Depay (que, pel seu caixet, el Barça en podria treure un bon traspàs).

Haaland es refreda

En qualsevol cas, els números no conviden a pensar en el fitxatge de Haaland, i Joan Laporta el refredava diumenge. «No farem cap operació que posi en risc la institució», va sentenciar. «Encara que la nostra economia estigués millor, no hauríem de fer segons quines operacions».