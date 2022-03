El Barça femení va conquerir la seva setena Lliga Iberdrola, la tercera consecutiva, amb una golejada (5-0) en el clàssic contra el Reial Madrid, en un Estadi Johan Cruyff amb assistència rècord de 5.430 espectadors que van vibrar amb la maneta a l'etern rival.

Les blaugranes van assetjar l'àrea blanca des del primer minut, i als quatre, Rolfo va marcar un gol que va ser anul·lat per fora de joc molt dubtós. El Reial Madrid va resistir a la seva àrea el primer quart d'hora i va disposar d'una clara ocasió per avançar-se amb un xut d'Athenea dins de l'àrea que va aturar Sandra Paños després d'un error de Pereira en la sortida de la pilota. Quan semblava que l'empat es mantindria fins al descans va aparèixer la millor jugadora del món, Alexia Putellas, per desequilirar la igualtat amb dos gols en tres minuts.

El resultat va obligar el Reial Madrid a variar el seu plantejament tàctic després del descans, avançant les seves línies a la recerca de reduir l'avantatge. El Barça va entendre que no havia de protegir el seu avantatge sinó ampliar-lo i ho va aconseguir en el minut 60 amb un espectacular xut de Patri Guijarro. El Reial Madrid, no obstant això, ha demostrat que tenia futbol per arribar amb perill a l'àrea rival i Nahikari i Asllani han tingut dues ocasions per reduir la diferència, que Sandra Paños ha evitat que acabessin en gol.

El públic demanava el cinquè gol i les blaugranes van anar a per ell amb Rolfo i Hermoso posant a prova Misa, la millor madridista al llarg dels 90 minuts. El darrer gol el va fer Hermoso a passada d’Alexia.