El CPA Olot escala al territorial i es proclama campió gironí de grups de xou

El CPA Olot va tornar a aconseguir el títol territorial del Campionat gironí de grups de xou gran ahir al Pavelló de Fontajau amb Escalant, que va rebre una puntuació d’entre 9.0 i 9.3 en l’apartat tècnic i va despuntar en la vessant artística, amb tres puntuacions de 9.7. Les vigents campiones territorials i tretze vegades campiones del món van enfilar-se així per sobre del CPA Girona, que amb l’actuació Sinapsis i una lesió d’última hora, es va quedar en segona posició. El tercer equip en la categoria de grups de xou gran va ser el CP Celrà amb Infiltrat.

Les garrotxines, que l’any passat ho van guanyar tot, van trepitjar Fontajau amb la intenció de no desprendre’s del títol provincial que, alhora, acostuma a marcar el camí de la resta de competicions de l’any. Per aquesta ocasió, l’Olot va optar per marcar la diferència, amb una aposta trencadora, fent ús d’una vestimenta senzilla, amb jaqueta i pantaló, fent referència al món laboral i l’estrès del dia a dia a través d’una coreografia que potenciava la disposició en l’espai, la rapidesa entre una formació i una altra i la precisió de moviments unísons de tots els integrants. El punt diferencial, però, va ser la cirereta final: una figura espectacular amb una de les patinadores enfilant-se sobre una escala amb els patins, subjectada per la resta de membres, materialitzant així la raó del títol.

Per la seva banda, el CPA Girona, que minuts abans de donar el tret de sortida a la competició, a l’assaig final, va patir una lesió greu en una de les patinadores que les va obligar a fer ús d’una reserva, van exemplificar amb Sinapsis les connexions de la vida, des de l’embaràs i el fetus fins a la vellesa i la mort. Fent ús d’un attrezzo molt visual, amb teles i bengales, i nombroses piruetes, les gironines, campiones del món l’any 2019, van obtenir molt bones puntuacions, al voltant del 9 en el tècnic i entre 9.2 i 9.6 en la presentació, però no suficients per sobrepassar l’enfilada de l’Olot.

El tercer equip en la categoria de grups de xou gran va ser el CP Celrà amb Infiltrat, una posada en escena que es va qualificar amb puntuacions d’entre 8 i 8.40, i va camuflar tots els integrants sota uns cartons per demostrar que és possible desaparèixer fins i tot a un pavelló amb prop de tres mil persones mirant.

A banda de la victòria garrotxina en l’anhelada lluita anual entre el Girona i l’Olot a grups de xou gran, l’Olot com a club va ser un dels grans guanyadors de la tarda, acumulant fins a 3 podis, seguit del Patinatge Artístic Maçanet amb 2. De fet, el lideratge en la modalitat de grups de xou petit va ser precisament per les de la Selva amb Love me, seguit del CPA Olot amb Purgatori i del CEPA Figueres amb El sacrifici del laberint. En grups petits, també va destacar l’Olot amb la primera posició amb Decisió final, seguit de Human Lab del Maçanet i No m’envegis, admira’t del Bescanó. Els quartets van ser batejats pel GEIEG, tant en la categoria sènior -amb l’Hostalric segon- com júnior, on eren les úniques concursants.

En total, el campionat de Girona va agrupar Fontajau a més de 300 patinadors, amb 23 grups diferents, per gaudir de l’estrena de les noves coreografies dels principals grups de la província. A més, els tres grups de xou gran es van classificar també pel Campionat de Catalunya que se celebrarà els dies 2 i 3 d’abril al Palau d’Esports de Granollers.

Campionat de girona de grups de xou. Fontajau va acollir ahir 300 patinadors i patinadores de 23 grups diferents. 1 El CPA Olot durant l’actuació de grup de xou gran

2 El CPA Girona fent servir teles com attrezzo. 3 El CPA Celrà durant l’actuació en grups de xou gran F