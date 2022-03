Va néixer a Ucraïna fa gairebé 60 anys (els compleix aquest proper mes de maig), però viu a Espanya des del 1999. Es va instal·lar primer a Almeria, on hi vivien uns amics de la seva dona, concretament a San Isidro i Campohermoso. Allà va començar a treballar en un hivernacle, «com tots els sense papers, no hi havia res més», recorda Myron Ilchinsin, l’actual encarregat de material de la Unió Esportiva Olot, el club el primer equip masculí del qual comanda el grup català de la Tercera RFEF. Els resultats i la classificació són una meravella, però el seu encarregat de material viu moments durs per la maleïda guerra que fueteja el seu país.

«La vida fa moltes voltes», repeteix una vegada i una altra Myron, que relata el seu periple des de la seva sortida d’Ucraïna a finals del segle passat. De l’hivernacle va passar al rodatge de pel·lícules, actuant com a figurant en films com El Misteri de Wells, rodada en unes mines d’or abandonades, amb Willem Dafoe com a actor destacat.

També va estar en un taller de formigó i ferralla fins que el 2004 es va desplaçar a Olot per estar «mil quilòmetres més a prop» del seu país, al qual torna sense falta cada any amb cotxe. Des del 2005 és l’encarregat de material del club i treballa també com a missatger a l’empresa del president Joan Agustí.

Massa dolor

La seva família més directa, la seva dona, els seus dos fills i també dos néts (Edgar, de 10 anys, i Bruno, de 4), són a Catalunya, però manté vincles estrets amb Ucraïna. «El món fa moltes voltes, per bé i per malament», insisteix. «Qui em diria fa 25 anys que tindria sang catalana i ucraïnesa, amb dos néts catalans. I qui m’havia de dir que viuríem una guerra», lamenta Myron, que va estudiar Història amb la seva dona a Ucraïna.

«És molt dolorós ser testimoni d’aquest horror. Mai vaig imaginar una cosa així en ple segle XXI, però no és un conflicte d’ara, té més de 300 anys. Aquesta vegada no hi haurà mitges tintes. Cal trencar: hi haurà vencedors i vençuts. Els russos han fet massa mal. Es veuen nens morts. Això no es perdonarà mai».

Amb el telèfon les 24 hores

Myron s’emociona en recordar els seus orígens. Va néixer a la província d’Ivano-Frankivsk, a uns 500 quilòmetres de la capital Kíiv. «Està a 100 de Leòpolis, que ara està molt de moda, i a 150 de la frontera amb Polònia». Els seus cosins que vivien a la capital van poder escapar el primer dia, però també hi ha males notícies. «Tenim dos familiars al front de batalla, un metge i un soldat, dos xavals que no sabem on són. La meva dona està molt preocupada, amb el telèfon a la mà les 24 hores i amb la televisió encesa tot el dia», explica .

L’encarregat de material, que ha acollit refugiats al seu pis ucraïnès, lamenta la destrucció de la seva terra per les tropes russes. «Kharkiv té una plaça preciosa que es diu, precisament, la plaça de la Llibertat. Ara està en ruïnes. Abans ho veies a les pel·lícules i ara ho veus en directe. Les bombes passen per sobre dels caps. Per mi és pitjor que el feixisme de la segona guerra mundial», apunta Myron, que s’atura a les generacions nascudes a partir del 1991. «Són persones que ara tenen 30 anys i no han viscut el passat de l’URSS. Han crescut en un país independent i ara veuen que els han envaït sense miraments. La massacre alemanya va trigar 70 anys a oblidar-se, això no s’oblidarà mai».

El missatge a les escoles

Qüestionat per una possible solució, l’historiador mostra la visió més pessimista. Ni tan sols acabant amb Vladimir Putin, president de Rússia, entreveu un remei. «La clau és eliminar el seu missatge. Fa 15 anys va dir en una cimera que l’errada més gran del segle XX va ser la caiguda de l’URSS. Des de llavors només pensa a recuperar-la. Als nens petits russos els diuen a les escoles que els ucraïnesos són feixistes i horribles, mentre ells són coloms blancs. Se’ls fica aquesta idea al caparró. Si en el futur algun nen d’aquesta classe arriba a governar el seu país, el perill persistirà», comenta Myron, convençut que Putin insistirà fins a les últimes conseqüències a prendre la ciutat de Kíiv.

Des de l’esclat del conflicte, l’encarregat de material ha tingut el suport de tot el club, començant pel seu estimat president, que ha expressat públicament el rebuig a la invasió: «Myron està patint per una situació injusta i impensable. És un amic, porta 17 anys amb nosaltres. És terrible. Ens posicionem en contra de la violència militar de l’exèrcit rus». La bandera blava i groga va tornar a lluir ahir diumenge a l’estadi durant el partit de Lliga contra el Guineueta. Per Myron i alhora per tot el poble ucraïnès.