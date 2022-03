El Costa Brava va estar a punt de tornar a guanyar-li la partida al Nastic de Tarragona ahir al Nou Estadi. Si els gironins haguessin tingut més encert durant la segona meitat, els tres punts haurien sigut una realitat. Però, ni Nuha ni Royo van ser capaços de veure porta quan la banqueta blaugrana ja celebrava el gol. Al final, un punt en un partit on Ribelles va empatar una diana de Nuha aprofitant una badada de Marcos quan restaven pocs instants per a la mitja part.

A cada partit que passa, el Costa Brava demostra que vol quedar-se un any més a Primera RFEF. Si entre setmana va aconseguir esgarrapar un important punt contra un dels millors equips de la categoria com és el Vila-reial B, ahir va està a punt d’endur-se els tres punts de Tarragona. Ja sigui Llagostera o Costa Brava, aquest equip s’ho deixa tot quan ha de jugar contra l’equip grana. De fet, a la primera volta ja va obtenir la victòria a Palamós on va tenir l’encert de cares, no com ahir.

Quan el partit ja estava empatat a un gol, Nuha i Royo van gaudir de dues grans oportunitats per trencar la igualada en el marcador. El primer, que des que ha arribat a l’hivern està demostrant un gran nivell, es va quedar sol davant la porteria, però no va ser capaç de rematar una molt bona centrada de l’extrem Ilyas. Més o menys, va passar el mateix amb el lateral Manel Royo. L’ex de l’Espanyol, entre d’altres equips, no va aprofitar una bona assistència de Romero que el va fer plantar en solitari dins l’àrea petita del Nàstic de Tarragona. Dues jugades que haurien pogut tenir un desenllaç més favorable si tots dos futbolistes haguessin rematat bé amb el cap.

Qui sí que va rematar a la perfecció va ser Ribelles. El tarragoní va aprofitar una badada de Marcos quan restaven pocs minuts per a la mitja part per posar l’empat en un marcador que va obrir Nuha al quart d’hora. Després d’aquest partit, només en resten onze per acabar la Lliga. Trenta-tres punts en joc per un Costa Brava que està, ara mateix, a deu de la salvació. Quelcom que sembla cada cop més utòpic.