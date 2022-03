El Figueres va aconseguir un valuós punt al Municipal de Vilatenim després d’empatar a zero contra el fins ahir colíder, el San Cristóbal. Amb aquest punt, els empordanesos no abandonen la part baixa de la classificació, però guanyen en confiança per encarar els pròxims partits que tenen.

Igualat va començar un partit que agrupava a dos equips amb dinàmiques extremadament oposades. Aquesta es va anar trencant a favor d’un Figueres que s’anava apropant a l’àrea rival amb alguna que d’altra ocasió perillosa. Com la del juvenil Tubert després d’un servei de cantonada. El seu xut va ser aturat entre el porter i la defensa. També ho van intentar Khalid i Domi amb dues faltes des de la frontar de l’àrea; però els jugadors no van estar encertats de cara gol. A la represa, Moisés Hurtado va fer entrar cames fresques per intentar obrir el marcador. Això no obstant, la primera arribada va ser dels barcelonins a través d’un Abde que va posar a prova Jaime. El porter va haver d’intervenir al minut 86 aturant una falta. Mentre que la darrera va ser d’un Arimany que va veure com el seu xut s’estavellava en el seu company, Khalid.