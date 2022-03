El Barça manté la velocitat de creuer a la Lliga i anit va encadenar la quarta victòria en aquesta mateixa competició amb una golejada davant l’Osasuna (4-0), que va rendir-se des del primer minut a l’exhibició del conjunt blaugrana al Camp Nou i que amb prou feines es va acostar amb perill a la porteria defensada per Ter Stegen.

Xavi Hernández havia explicat durant la prèvia que marcar aviat és fonamental en partits com el d’ahir, en els que el rival de torn és hàbil a l’hora de replegar-se i això va minant la moral a mesura que passen els minuts i la porteria continua a zero. Dit i fet. Aquesta vegada, amb mig equip titular nou respecte al que no va poder passar de l’empat a zero contra el Galatasaray l’anterior dijous a la Lliga Europa, va resoldre amb rapidesa. I abans de la mitja hora ja havia anotat tres gols que deixaven sentenciat el partit.

Els dos primers, obra de Ferran Torres, que transformava un penal comès per Nacho Vidal sobre Gavi i, set minuts després, tornava a batre Sergio Herrera colant-li la pilota per sota les cames després de rebre una assistència magistral de Dembélé. L’imprevisible extrem francès, aquesta mena de Dr. Jeckyll i Mr. Hyde futbolístic, també regalaria el tercer, aquesta vegada amb una centrada precisa des de la dreta que Aubameyang caçava al primer pal.

Sense treva

Osasuna és habitualment un visitant incòmode. Un equip al qual sempre es fa difícil trobar-li les pessigolles. Però ahir semblava una joguina trencada a les mans del Barça, sobretot durant la mitja hora inicial. Només a partir del 3-0, l’equip de Jagoba Arrasate, que no va poder comptar amb el sancionat Chimy Ávila, el seu jugador més en forma, va començar a olorar la pilota, però amb possessions estèrils que morien lluny dels dominis de Ter Stegen.

I és que els blaugranes s’aplicaven a la recuperació després de pèrdua, per combinar amb precisió i a tota velocitat, aprofitant els passadissos interiors. Amb un futbol dinàmic i coral, el conjunt local va completar una desena de rematades abans de l’entretemps: 24 en total.

Disposat a aturar la sagnia, Arrasate va fer tres canvis al descans i va canviar el sistema per jugar amb tres centrals després de donar entrada a Aridane i Unai García. Però va ser un central l’equip rival, Piqué, qui li va donar un altre ensurt quan va batre Herrera, al més pur estil d’un nou pur, abans que De Burgos Bengoetxea anul·lés el gol per fora de joc.

Poc abans, Aubameyang havia rematat fregant el pal esquerre de la porteria visitant. Encara quedava més de mitja hora de partit per disputar-se i el quadre navarrès seguia patint. Herrera va desviar a córner el quart que Dembélé va estar a punt de marcar en jugada personal. Aquell gol que no va perdonar Riqui Puig.

Només dos minuts de saltar a la gespa, el migcampista, que compta molt poc per a Xavi Hernández per culpa de la ferotge competència que hi ha en aquesta posició, disparava de primeres des de la frontal. Herrera rebutjava la pilota i ell mateix la recuperava abans d’asseure el porter de l’Osasuna, retallar a un defensa i finalitzar al fons de la xarxa.

Ni tan sols el Barça va afluixar a la recta final, quan Xavi ja havia esgotat tots els canvis reservant els seus millors homes per al partit de dijous que ve a Istanbul. Al contrari. Pressió alta tot buscant un cinquè gol que no va arribar. Una bona manera de jugar-se en pocs dies el futur a Europa. I de visitar el Reial Madrid aquest diumenge.