L‘Olot necessitava donar un cop sobre la taula i imposar-se amb claredat contra el Guineueta per espantar els fantasmes de les últimes jornades, on va mostrar una versió pobra en joc i resultats. Ho va fer a cop d’orgull i gràcies als gols de Sergi Arranz i Eloi Amagat.

Una jugada assajada en un córner servit per Ferri i on Eloi va engaltar la pilota al segon pal va servir per fer el primer avís a la porteria visitant amb només 11 minuts jugats. L’ocasió, però, va sortir pel lateral de la porteria. Més a prop va estar Xumetra al 20, amb una rematada amb la testa que va atrapar Yan Carlos. L’Olot va trobar el gol al 27 quan Ferri va provar un xut des del vèrtex de l’àrea gran i Omar, que es va llençar per intentar tallar el tir, però la va tocar amb la mà i Díaz Díaz va decretar penal. Arranz no ho va desaprofitar i la va posar a tocar de l’escaire, impossible per Yan Carlos, que va endevinar les intencions del pistoler.

Quan millor tenia encarat el partit, Aimar va veure la targeta vermella per frenar un contracop d’un atacant del Guineueta que es plantava sol davant Batalla.

El conjunt visitant va sortir a la represa volent posar la por al cos del líder per aprofitar la superioritat numèrica. Godbless va tenir una doble ocasió des de l’àrea petita, però la primera rematada va anar al travesser i la segona la va salvar Batalla sobre la línia de gol. Més sort va tenir Ayllón, que va marcar en la culminació d’una jugada assajada per igualar el marcador. Finalment, els visitants van fallar en la sortida de pilota i la van regalar a Amagat, que amb una paret amb Arranz, el migcampista va poder rematar a plaer i fer el 2 a 1 definitiu al 70. No es va jugar gaire més al Municipal, l’Olot va saber adormir el partit i quedar-se amb els 3 punts.