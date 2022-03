El primer de febrer a la pista del Prat el Bàsquet Girona va aconseguir una victòria molt necessitada (85-89). L’equip venia d’una mala dinàmica i la derrota a Fontajau davant l’Alacant (75-94) va fer sorgir molts dubtes sobre el projecte, uns interrogants que el conjunt entrenat per Jordi Sargatal s’ha encarregat d’esvair de mica en mica. I és que després d’aquella victòria al Pavelló Joan Busquets els gironins no han tornat a perdre i han encadenat set victòries consecutives que fan que, ara mateix, puguin somiar amb tot. De veure’s lluitant per no entrar en descens a entrar en zona de play-off després de guanyar dissabte a Valladolid (57-77). Aquest ha estat el gran canvi del Bàsquet Girona amb un mes i mig, i ara serà el Granada, el líder, que aterrarà demà a Fontajau (20h.) per posar a prova aquesta bona dinàmica dels de Sargatal.

Fins que no es va guanyar a la pista del Prat, l’equip havia viscut una muntanya russa d’emocions. Després de 15 partits disputats fins a final de gener, els gironins només havien sumat cinc victòries. Les dues primeres van ser en els dos primers partits de campionat, però després l’equip va encadenar set derrotes consecutives que van comportar la destitució de Carles Marco com a màxim responsable de l’equip (va ser acomiadat després de la sisena desfeta seguida). L’esperança va arribar el mes de desembre amb el fitxatge del qui fins llavors era, i encara és, el president del club. Marc Gasol va aterrar a Fontajau i amb ell, la confirmació de Jordi Sargatal com a substituït de Marco -primer cop a tècnic interí i després amb la plena confiança de Gasol per fer-se càrrec de l’equip-. Un òctel que va provocar que se sumessin tres triomfs consecutius, fent pensar que la tònica havia canviat. La suspensió de partits a causa de la Covid-19 va frenar en sec la bona dinàmica de l’equip, que el mes de gener va tornar a perdre tres partits seguits i es va quedar a tocar de les posicions de descens. I quan més negre pintava, amb la lesió de Marc Gasol a la pista del Lleida i després amb la derrota a Fontajau contra l’Alacant, el Bàsquet Girona va ressorgir. La victòria a la pista del Prat, sense el pivot de Sant Boi, va fer que l’equip cregués amb el treball i va agafar confiança i moral. Maxi Fjellerup, que va arribar a principi de gener, va començar a ser important, i sense Gasol els de Sargatal van guanyar tres partits consecutius -Prat (85-89), Tau Castelló (66-61) i Oviedo (46-80)-. L’estrella va reaparèixer en el triomf davant el Melilla (78-71), tot i que va jugar molt poc. Però ja va tenir més protagonisme a la pista de l’Almansa (87-93) abans de l’aturada FIBA, que els gironins van aprofitar per desconnectar de l’exigent mes de febrer i també ho va servir perquè Gasol fes net del tot de la seva lesió. Tanmateix, si el febrer va ser exigent, aquest mes de març encara ho serà més, amb el Bàsquet Girona que jugarà un total de 7 partits. De moment, dues victòries, contra Càceres (86-80) i Valladolid (57-77), on també s’ha sumat a la festa Txemi Urtasun, que ha arribat per aportar experiència. Set victòries consecutives que han situat l’equip en zona de play-off amb un balanç de 12 victòries i 10 derrotes -i amb un partit pendent contra el Juaristi el 23 de març-. Sense cap dubte, aquest és el millor moment per rebre al líder.