L’Atlètic necessita guanyar (21h, Movistar) a Old Trafford o fer bo l’empat de l’anada (1-1) superant el seu rival als penals per eliminar el Manchester Unitedi classificar-se així per als quarts de final de la Lliga de Campions. Simeone, el tècnic, té el dubte del central Giménez, amb problemes al soli, però recupera Kondogbia. Pel bàndol local, la incògnita és saber si Bruno Fernandes, positiu per covid, dona avui negatiu per poder així jugar. També s’enfronten Ajax i Benfica amb 2-2 en el duel d’anada.