La directiva de Joan Laporta ha tancat el seu primer gran contracte de patrocini, una via fonamental per a la reconstrucció econòmica, però no ha volgut donar xifres. Expira l'acord amb Rakuten al juny i es passa a Spotify signant un contracte fins al 2026 per la samarreta masculina, la femenina, la d'entrenament i, com a gran novetat, el nom del Camp Nou. Encara que el club no ha volgut revelar els termes econòmics de l'acord emparant-se en una clàusula de confidencialitat per al nou patrocinador, l'acord podria superar els 60 milions d'euros per temporada incloent tots els conceptes.