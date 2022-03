LaLiga va descartar que el Barcelona pugui intentar un fitxatge com el de Haaland després de fixar el seu límit de cost de plantilla en -144,35 milions. L’única opció seria que el club redueixi la seva despesa o generi qualsevol tipus de plusvàlua que es reflecteixi en el seu compte de resultats. «El Barcelona, per fer fitxatges, i 14 clubs més, han de reduir la despesa actual. Com la resta de clubs que tenen excedit el seu límit, la manera de recuperar-lo és tenint plusvàlues, sigui amb CVC o amb altres actius, és l’única forma que hi ha», va dir Javier Gómez, director general de la LFP.

Arran de la publicació dels límits de cost de plantilla esportiva dels clubs de LaLiga, un cop acabat el període de fitxatges d’hivern, Gómez va precisar que en el cas del Barcelona, l’únic amb un límit negatiu de Primera, s’havien estimat 242 milions de pèrdues menys de les que ha registrat. El director de LaLiga va descartar un tracte diferent al Barça, que negocia amb CVC, al de la resta dels clubs que han signat l’acord. «Tracte de favor no n’hi haurà. El que han aprovat els clubs amb CVC diu que el 15% és per reestructurar deute, el 15% per a jugadors i el 70% per a creixement. Si són 300 milions, el 15% són 45 milions, això és el que et milloraria el teu límit, i el Barcelona per exemple en comptes de -144 tindria menys 100 o 99», ha indicat.