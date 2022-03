L’Spar Girona és a dos partits de la Final Four de l’Eurolliga. Dimecres a Salamanca es va escapar una oportunitat, però encara en queden dues més, i tot passa per forçar demà a Fontajau el desempat. Ho viu amb expectació el director esportiu, Pere Puig, que admet que per guanyar el Perfumerías Avenida en el partit de tornada caldrà «estar molt bé» perquè segons ell «tot i les baixes que tenen estan jugant de meravella, amb una circulació de pilota molt ràpida, i poder tant a dins com a fora». Puig també aprofita per llençar un missatge a l’afició: «la cripació se’ns gira en contra, no podem caure en provocacions», i demana que es rebi l’equip de Salamanca i al seu tècnic, Roberto Íñiguez «amb un aplaudiment i que després els seguidors animin molt l’equip i gaudeixin del partit». «No hem d’oblidar que en Roberto ens va donar la primera lliga i a Girona sempre hem sigut agraïts», afegeix.

«Ens juguem la possibilitat de jugar una Final Four de l’Eurolliga, estem a dos partits, com l’any passat. No és excessiva la pressió, no ens ho volem agafar així i només pensem en gaudir del moment», assegura el responsable tècnic de l’Uni, que amb tot admet que «no estem en el nostre millor moment». Segons apunta, la desfeta contra el Landes en el darrer partit de la fase de grups de l’Eurolliga, que enviava d’entrada l’Uni a l’Eurocup, «ens va afectar, segur, ho he vist a posteriori parlant amb les jugadores». En tot cas diu que «no perdo ni un minut en pensar-hi més, perquè ja em motivava jugar l’Eurocup i, a més, la competició europea no és l’objectiu del club més enllà d’arribar el més lluny possible. El que volem és garantir de nou plaça a l’Eurolliga i això passa per arribar a la final de la Lliga Femenina o per guanyar la Copa». Per això van construir un equip de garanties tot i saben que una de les americanes (en aquest cas Onyenwere) no podria jugar a Europa.

Sobre el partit d’anada a Salamanca Pere Puig admetia ahir que «l’equip va estar sobrepassat», i apunta que, amb tot, «estem entrenant bé i pas a poc anirem recuperant sensacions sense obsessionar-nos-hi».

Puig també va parlar de la rivalitat amb l’Avenida i de com s’escalfen els clàssics, sobretot, en les dues últimes temporades. «No vull entrar-hi per dues raons, perquè ells es troben com a peix a l’aigua en aquest escenari, i per una cosa a una altra sempre acaben escalfant els partits, i perquè no en traiem res de la crispació, al contrari, no en sabem i se’ns gira en contra. Per això dic que no podem caure en provocacions». Al director esportiu de l’Uni, però, no li va agradar que des de Salamanca es recordés que era «injust» que la FIBA repesqués l’Uni per a l’Eurolliga. «Quina necessitat hi ha de dir -ho, si ja ho sabem? el just seria que hi fossin els equips russos i que les circumstàncies fossin normals», es preguntava ahir, abans d’un partit de demà que promet ser èpic.