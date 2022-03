El Bàsquet Girona es troba en el moment més dolç de la temporada. L’equip de Jordi Sargatal creu en el que fa i no només això sinó que li van bé les coses al damunt de la pista. El seu joc enganxa. Les set victòries consecutives que encadena són la prova més evident que ningú dubta a la plantilla, encara que durant els partits s’hagi patit algun petit ensurt per culpa de la relaxació intermitent. Pendents dels partits ajornats que falten per disputar-se a LEB Or, els gironins se situen ara mateix en zona de play-off i la intenció és quedar-s’hi d’aquí a final de temporada. Tot un repte que serà més fàcil si aquest vespre s’aconsegueix el vuitè triomf seguit, encara que el rival que visita avui Fontajau (20 h) és d’aquells que cal témer de valent. El líder Granada comprovarà si la candidatura a la lluita per disputar la fase d’ascens a l’ACB és ferma. Tenint en compte la importància del duel, des del club s’ha fet una crida a l’afició per omplir la grada: «Esperem més gent. Jugar a casa ha de ser un factor extra per sortir reforçats».

«Com diu la classificació, el Granada és un equip que està fent molt bé les coses i es coneix molt. Defensivament és molt sòlid, però sobretot ofensivament té moltes armes. Hi ha dos bases experimentats (Christian Díaz i Lluís Costa), que generen moltíssim, i tota la bateria d’exteriors amb Bropleh, que ha dominat la lliga els darrers anys. Pere Tomás també tira molt bé des de fora... A més a més, els interiors com Niang, amb bon físic, o Edu Gatell són molt intensos», explicava Jordi Sargatal del rival a la prèvia. El tècnic del Bàsquet del Girona té clar que «serà un partit complicat, però l’encarem com un bon repte». «També tenim les nostres armes per frenar la desimboltura amb la que juguen», afegia. De la mateixa manera que els gironins, el Granada arriba a Fontajau en estat de gràcia: «Tenen una bona dinàmica. Haurem d’intentar fer tot el partit el treball defensiu que vam fer la primera part a Valladolid. A partir d’aquí, serà anar trobant la millora que necessitem i els mecanismes per castigar-los ofensivament». Les set victòries consecutives han dut l’equip al play-off. El calendari serà cada cop més exigent, però el tècnic creu que aquesta bona ratxa «no és ni una càrrega ni un al·licient». «Ens ajuda a reforçar el treball que fem dia a dia. Volem seguir millorant els aspectes bàsics defensius perquè encara tenim molt marge i anar-nos coneixent ofensivament per trobar les millors opcions possibles», va dir. En el cas d’aconseguir una victòria aquest vespre a Fontajau, el discurs es manté humil: «Seria un passet més per seguir creixent i pujar llocs a la classificació. Hem d’aconseguir-la des de l’equip que volem ser. Serà important en aquest sentit».