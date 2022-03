Les instal·lacions del PGA Catalunya Golf and Wellness, situat a Caldes de Malavella, es preparen per a acollir el Catalunya Championship, torneig pertanyent al DP World Tour, entre el 28 d'abril i l'1 de maig.

Segons van informar aquest dimarts els responsables del torneig, el recorregut triat per a acollir la competició ha estat l'Stadium Course, inclòs entre els vint millors camps de golf d'Europa Continental.

El camp ha estat recentment remodelat segons l'estil d'Augusta National i el TPC Sawgrass amb una inversió d'un milió d'euros centrada en la sostenibilitat.

"Hem treballat incansablement per a millorar el disseny i la definició del traçat i els voltants dels búnquers, així com per a millorar la velocitat i la qualitat dels greens", va explicar David Bataller, Director Agrònom de PGA Catalunya.

Com a part de la inversió, l'Stadium Course compta ara amb un nou sistema de reg que requereix un 25% menys d'aigua i n'utilitza de reciclada.

Així mateix, el PGA Catalunya Golf and Wellness ha millorat el camp de pràctiques i la zona de pràctiques, on s'han reproduït les condicions del Stadium Course i s'ha inclòs una rèplica del green del parell 3 del clot 11.

"Els jugadors poden ara practicar en les condicions reals del camp, amb greens envoltats de rough (herba alta) i búnquers de sorra blanca", va afegir Bataller.

El PGA Catalunya ocupa el lloc 18 de la nova llista Top 100 World Resorts 2021 i manté el lideratge com la millor instal·lació de golf d'Espanya, a la qual es dedicarà una inversió de més d'11 milions d'euros en 2022.

El Catalunya Championship és un torneig puntuable per al rànquing mundial i comptarà amb una quantitat de 2 milions de dòlars en premis.