El col·lapse a Salamanca va ser evident. Gairebé res va sortir com estava previst i l’Spar Girona, avui fa just una setmana, perdia amb tota justícia a la pista del Perfumerías Avenida (77-63) complicant-se el seu futur a Europa. Una continuïtat que viu aquest vespre el seu primer ser o no ser. En una eliminatòria al millor de tres partits i un desavantatge mínim, l’equip d’Alfred Julbe necessita guanyar per no caure eliminat. Una cita «històrica», com reconeix el president, Cayetano Pérez. I té tota la raó. És just aquest, els quarts de final de l’Eurolliga, el sostre de l’Uni en la màxima competició continental. Ara té al seu abast, perquè depèn d’ell mateix encara, classificar-se per a la final a quatre. Allà on mai s’hi ha arribat. Per ser-hi, és imprescindible millorar, i no pas poc, la imatge de fa set dies al Würzburg. «Ens vam sentir molt incòmodes a la pista i elles van jugar al cent per cent. El marge de millora, per tant, és fàcil d’assumir», ho resumeix Laura Antoja, mà dreta de Julbe a la banqueta. El resultat final ho justifica. També el 2 de 19 en triples. O només un 39 per cent d’encert en tots els tirs de camp.

Imprescindible que no es repeteixi la història per si es vol tenir alguna opció de forçar el tercer i definitiu partit. «Allà va ser duríssim i espero que aquí sigui totalment diferent. Tenim molt més a donar i l’equip treballa com perquè així sigui», afegeix Antoja. Allarga aquesta idea:«Hem d’aprendre dels errors, perquè si no es tornarà a viure el partit de l’altre dia i això és just el que no volem. La imatge no ens va agradar i la sensació tampoc és pas la correcta». Dona alguna recepta perquè així sigui:«Hem de sortir sense por, sense dubtes, i amb la intenció de guanyar». I és aquí on hi entra el factor Fontajau. El pavelló s’espera que presenti avui una bona imatge i ho agrairà l’Spar Girona. «L’afició respon molt bé i és una jugadora més per a nosaltres. Cada cop que demanem el seu suport, el públic està amb nosaltres. Mereixem donar una millor imatge i lluitar el partit fins l’últim moment».

Més possibles solucions dona Antoja: «Samuelson, jugant de quatre, ens obre el camp i ens fa anar de bòlit. Hem d’intentar tenir ben agafada a una jugadora com Copper, que és bastant determinant. Que les seves alers no generin tant de joc. Són coses que s’han d’anar millorant. Els problemes defensius a Salamanca van ser arrel de les nostres males sensacions i hem estat treballant aquests dies per no bloquejar-nos». Recuperat l’optimisme divendres passat amb una victòria convincent a la pista de l’IDK Euskotren a la lliga, l’Uni té el xip posat en el partit d’avui des del passat dissabte. Totes les jugadores estan disponibles excepte Onyenwere, que no pot jugar a Europa. Serà dubte fins a última hora (no està pas descartada) Magali Mendy, lesionada al Würzburg i baixa a Sant Sebastià.

L’Avenida: arribar i entrenar

Sense Nogaye Lo ni Katie Lou Samuelson (tampoc Elonu, que no està inscrita a l’Eurolliga), l’Avenida arriba a Fontajau decidit a deixar l’eliminatòria vista per sentència i jugar així la segona final a quatre consecutiva. Copper, absent dissabte en el duel amb l’Araski, jugarà. L’equip va arribar ahir mateix a Girona i a mitja tarda es va exercitar al pavelló. Acabada la sessió, va parlar Roberto Íñiguez, el seu entrenador i un vell conegut. «És important, com va ser el de dimecres passat, però ho hem d’enfocar com un partit més. No ens hem d’estressar més del compte. Girona segur que surt amb més intensitat i agressivitat, i ho intentarà. Hem d’estar preparades. El públic? Hem de focalitzar la nostra atenció a la pista. No s’ha de tenir por, sinó fer el treball de sempre».