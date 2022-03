Paula Badosa s’ha col·locat a dos partits de repetir el títol a Indian Wells que va conquistar el mes d’octubre passat quan el torneig es va desplaçar a aquesta data per la covid-19. La tennista catalana s’ha imposat a la canadenca Leylah Fernández per un doble 6-4 i ja és als quarts de final del Masters 1.000 californià, en el qual aquest dijous (20.00 hores, Teledeporte i La 2) s’enfrontarà a la tennista russa Veronika Kudermertova (24a mundial).

La tennista catalana ha tornat a mostrar sobre la pista el seu caràcter lluitador per desfer-se de la jove canadenca, de 19 anys i finalista l’any passat de l’Obert dels Estats Units. Badosa s’ha imposat en 1 hora i 44 minuts en un partit molt igualat en el qual la tennista gironina s’ha apuntat el primer set després de fer el ‘break’ (5-4) i en el segon (3-2).

«Ha sigut un partit molt igualat i avui el servei ha sigut determinant. Les dues estàvem jugant bé, sent agressives i crec que he sabut jugar una mica millor en els moments decisius», ha explicat. Als seus 24 anys, Badosa passa el moment més dolç de la seva carrera, és setena en el rànquing de la WTA i manté viu el somni de fer doblet a Indian Wells, una cosa que només ha aconseguit la llegendària Martina Navratilova (1990 i 1991).

Canvi de mentalitat

Badosa ha destacat que el seu esperit de lluita ha sigut determinant en la seva evolució tennística. «Abans em frustrava i no podia controlar les emocions, ara lluito per cada punt sense importar les sensacions que tingui», ha explicat recordant el seu turbulent passat tennístic, quan va estar a un pas de deixar el tennis fa quatre anys.

«Hi havia moltes coses que no anaven bé, llavors. No ho sé. Intento pensar en positiu i vull pensar que potser això em va ajudar a ser la persona que soc ara. No ho sé si és cert o no, però vull pensar-ho així. Crec que potser em va fer més forta», va detallar abans de dir que ara sí que sent que està «envoltada de l’equip perfecte» i acompanyada per «les persones perfectes».

Els quarts de final

Junt amb Badosa i Kudermertova, que es va desfer de la txeca Marketa Vondrousova per 7-6 (9-7), 6-7 (5-7) i 7-5, la resta de quarts de final enfrontaran Simona Halep davant Petra Martic, Iga Swiatek contra Madison Keys i Maria Sakkari davant Elena Kibakina, un d’aquestes dues últimes tennistes podria ser la rival de Badosa en les semifinals.