Nou cop de timó al Banyoles en una temporada que està resultat d’allò més moguda. L’entrenador Francesc Gala i, el seu segon, Juli Sunyer van presentar dilluns a la nit la dimissió a la junta directiva després d’haver perdut els quatre partits que han dirigit. El club va apostar pel tàndem d’exjugadors fa un mes per substituir el destituït Kiku Parcerisas i mirar de trobar un revulsiu a un equip dissenyat per estar lluitant per la part alta de la taula. Tanmateix, la situació encara ha empitjorat més i el Banyoles s’ha situat a tocar de les posicions de descens. El club ara estudia diverses opcions per fer-se càrrec de l’equip d’aquí a final de temporada i mirar d’escalar posicions a la classificació i evitar els possibles compensats.