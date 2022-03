La família és de l’Espanyol fins a la medul·la i tenien el camp de l’Europa a tocar. Era inevitable que a Tomás i Ramon Terrats els agradés el futbol. Van començar a l’escoleta del club escapulat i hi van cremar etapes fins a juvenil. Com que en Tomás és porter (juga al Llefià de Primera Catalana) mai ha tingut problemes per jugar amb el seu germà. «Ens ho passàvem molt bé perquè teníem tot el que es pot demanar», diu. Només quan coincidien als entrenaments. «Vaig anar al seu equip perquè els faltava el porter i tenia la pressió que em podia marcar qualsevol menys ell. Ho va aconseguir».