Laia Palau no vol deixar encara l'Eurolliga; ni la base ni Frida Eldebrink, ni Burke, ni cap jugadora de la plantilla, ni l'staff ni l'afició. L'Spar Girona ha forçat aquesta nit amb èpica, i a la pròrroga, el desempat dels quarts de final contra el Perfumerías Avenida i, per tant, dissabte a Salamanca es decidirà quin dels dos equips es classifica per la Final Four de la màxima competició continental. L'Uni ha firmat els millors minuts en moltes setmanes, precisament quan derrotes com les del partit d'anada a Würtzburg, o la de Gran Canària, més dubtes havien generat a l'entorn. Calia la millor versió per tombar les castellanes i ha aparegut, en un pavelló de Fontajau amb gairebé 4.000 espectadors que ha esperonat, i de quina manera, l'equip, fins a arribar a una pròrroga increïble forçada per Reisingerova a 11 segons del final. I això després d'una polèmica arbitral de les que fan època: amb l'Uni guanyant de 4 (66-62) han xiulat falta més antiesportiva a Palau regalant 4 tirs lliures i posessió que l'Avenida ha aprofitat per capgirar el resultat (66-68) abans que Reisingerova forcés el temps extra.

Que les prestacions de l'Uni eren diferents de les últimes posades en escena ha quedat clar des del salt inicial. Intensitat, una defensa a consciència, i el tan necessari encert en el tir exterior que massa vegades ha passat de llarg darrerament. Gardner i un triple de Burke han obert el partit amb un 5-0, i a 4:36 per acabar el primer quart Gardner situava el 16-7 que obligava Íñiguez a demanar el primer temps mort de la tarda. En aquest període l'Spar Girona ha arribat a tenir 11 punts de marge (20-9), però un parcial de 0-7 en els darrers tres minuts i mig (les gironines s'han col·lapsat en atac), ha tancat l'acte en un ajustat 20-16 després d'un triple de Leo Rodríguez.

La lesió de Samuelson (que ha pogut reaparèixer a la segona part) i la tercera falta de Copper, que era la màxima anotadora del Perfumerías, ha condicionat en part el segon quart. Dos tirs lliures de Gardner ha tornat a posar l'Uni 10 amunt (28-18), i més que hauria pogut disparar-se si Drammeh no hagués errat sola una entrada a cistella per situar el +12. L'Avenida, de totes maneres, sempre ha estat a dins (30-25), tot i que entre Burke i Gardner han permès a les locals marxar al descans amb un esperançador avantatge de vuit punts (36-28).

Els problemes han arribat a mitjans del tercer quart. La cosa havia arrencat bé, amb Burke posant l'Uni 10 amunt (38-28), i amb l'equip mantenint la diferència per exemple després d'una antiesportiva a Cazorla (44-36) a 6:36 per acabar el parcial. L'Avenida ha reaccionat de manera fulminant amb un parcial de 0-7 després de dues cistelles de Copper i un triple de Domínguez que ho deixava tot en un mocador (44-41). El temps mort demanat per Julbe no ha aturat la reacció visitant, que s'ha posat a un (44-43). Una antiesportiva de Hof ha permès respirar poc a l'Spar. Palau ha fet un dels tirs lliures (45-43) i s'ha perdut la possessió. L'empat visitant (45-45) ha arribat a 2:42 per acabar el quart, però ha durat poc: un triple de Flores encenia Fontajau (48-45). Una cistella de Drammeh ha servit per mantenir aquest mínim avantatge al final d'aquest quart (50-47).

Gardner ha tornat a fer aixecar Fontajau amb el triple del 53-49 i el bàsquet del 55-49. Ja estava clar que el partit es decidiria per petits detalls i amb emoció fins al final. Un triple de Rodríguez i dos tirs lliures de Domínguez ha situat el 55-54 a 7 minuts pel final. Copper ha posat l'Avenida per davant (57-58) quan faltaven 5 minuts. S'intuïa un cara o creu i l'Uni havia d'aprofitar el factor Fontajau. Eldebrink ha empatat el duel a 62 amb un triple a tres minuts i Gardner ha tornat a posar l'equip gironí per davant (64-62) mentre el públic embogia a la grada. Reisingerova sobre la botzina ha situat l'Uni 4 amunt (66-62) a menys de dos minuts. Una falta més una antiesportiva molt polèmica a Palau ha donat 4 tirs lliures a Domínguez, que els ha aprofitat per empatar el partit (66-66). I a més, possessió, que Hof ha aprofitat per situar l'Avenida per davant (66-68). A 11 segons pel final Reisingerova ha empatat a 68, la defensa ha sigut colossal i s'ha arribat a la pròrroga.

Labuckiene ha posat l'Uni per davant (71-70). I Burke ha fet el 73-70. Des del tir lliure la lituana ha mantingut l'avantatge a 2:10 (75-72). El mateix que ha fet Burke (77-74), tot i que Cazorla de tres ha empatat (77-77) a 1:10 pel final. Flores ha donat aire (79-77), i Domínguez ha tornat a empatar. Quedaven 32 segons. Burke, des del tir lliure, ha posat l'Uni dos amunt (81-79). L'Avenida, amb 11 segons, no ha encertat i ha perdut el partit. Els quarts es decidiran dissabte (18h) a Salamanca.