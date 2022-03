Havia sigut un partit travat pels dos bàndols, intens, dur, físic, marcat per les defenses, i amb força desencert ofensiu. Però de cop i volta, després que Marc Gasol encengués Fontajau amb un 2+1 a l’inici del darrer quart (47-51), un parcial de 0-11 del Granada, amb tres triples seguits de Tomàs i Costa (2), va marcar la diferència. Els visitants van marxar de 15 (47-62) i allà es va acabar la història. I la ratxa de set triomfs seguits que duia el Girona, que contra el líder va demostrar que pot plantar cara a qualsevol, fins i tot estan negat en l’encert exterior (3/22), però que no en va fer prou per, a més a més, guanyar. I això que hauria estat bé, perquè Fontajau va rugir com mai amb l’equip, i pel mèrit de dur-hi més de 3.600 espectadors un dimarts al vespre, que ja se sap que a Girona costa mobilitzar la gent, i més entre setmana.

Els andalusos havien començat a trencar el partit al tercer quart (42-51) després que durant la primera part el domini sempre fos d’un equip local extremadament intens, però gens afortunat en el tir exterior. Marc Gasol s’ho creu, l’equip hi creu i els aficionats gironins al bàsquet comencen a demostrar, en nits com les d’ahir, que també sospiren per tornar l’equip masculí de la ciutat a l’elit, a aspiracions molt més altes que les d’uns darrers anys en categories secundàries. El desencert en el triple (i en el rebot) va passar factura, però en certa manera ja va ser una victòria haver competit de tu a tu 35 minuts amb el Granada en un pavelló de Fontajau amb ambient de gala. L’energia de Fjellerup i Franch van impulsar de sortida el Bàsquet Girona amb un parcial de 8-2 que va obligar el tècnic del Granada a demanar el primer temps mort. La reacció visitant no va trigar i en un tancar i obrir d’ulls ja eren només un avall (10-9, 12-11) abans que un tir lliure de Vila deixés el marcador al final del primer quart en un 15-11. Un triple d’Urtasun a cinc minuts del descans va donar un màxim avantatge de 7 als gironins (24-17) que després d’un altre temps mort el Granada va neutralitzar (26-24, Vila). Una espectacular esmaixada de Fjellerup a 31 segons posava el 30-24, però els visitants en menys de mig minut van fer un dolorós 0-5 que deixava el duel, a l’equador, en un 30-29. El Granada es va posar per primer cop per davant a l’inici del tercer quart (30-34, Tomàs i un triple de Costa). Al Girona li costava Déu i ajuda anotar però un triple de Franch igualava el duel (36-36) i el duia a un intercanvi de cops. Un triple de Bropleh a 2:50 pel final del tercer quart obria una escletxa que els visitants no van desaprofitar, per marxar de 7 (40-47). Tot i això, una cistella d’Eric Vila tancava el parcial amb un 44-51 i tot obert. Fontajau rugia. Un 2+1 de Marc Gasol (47-51) va alimentar l’esperança que guanyar al líder era possible. El Girona va desaprofitar aleshores diversos atacs, i el Granada amb tres triples seguits, un de Tomàs i dos de Costa (47-62) va marxar de 15 i va liquidat el partit a menys de cinc minuts pel final completant un parcial de 0-11. Els visitants van arribar a guanyar de 18 (48-66), però en els darrers instants el Girona va poder fer menys dolorós el marcador (55-66).