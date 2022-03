El Barça visita aquesta tarda el Nef Stadium d’Istanbul (18.45 h) amb l’objectiu de repetir l’actuació que va protagonitzar a l’Estadi Diego Armando Maradona de Nàpols (2-4) en l’anterior ronda de l’Europa League i segellar així el seu pas a quarts de final. Després de l’empat sense gols contra el Galatasaray del coloment Domènec Torrent i l’arbucienc Jordi Guerrero al Camp Nou, els blaugranes necessiten per força la victòria.

Malgrat haver de jugar la tornada a Turquia, el Barça segueix sent favorit en l’eliminatòria. En el primer partit va ser molt superior al Galatasaray, tot i que el va condemnar la manca de punteria. No obstant això, l’equip de Xavi Hernández no ha parat de créixer i encadena onze partits sense conèixer la derrota. La progressió del seu joc en aquestes últimes setmanes ha dut els blaugranes a ser un dels ferms candidats a guanyar l’Europa League i necessitaran un altre triomf de prestigi per confirmar la seva candidatura. «Volem demostrar que l’equip pot competir a Europa. Si entenem com atacar, tindrem moltes opcions de passar», deia ahir Xavi. El tècnic no podrà comptar amb Dani Alves perquè no està inscrit en la competició i seguirà tenint les baixes d’Umtiti, Baldi, Sergi Roberto i Ansu Fati, però recupera Nico González.

Amb tot, pocs dubtes té Xavi per fer l’onze. Ter Stegen, com sempre; Dest ocuparà el lloc d’Alves al lateral dret; Jordi Alba a l’esquerre; l’eix de la defensa el formaran Araujo i Piqué; el mid del camp serà per Busquets, Frenkie de Jong i Pedri; mentre que en atac Ferran Torres per la dreta i Aubemeyang pel centre semblen fixos. Per a l’extrem esquerre hi ha dos candidats: Gavi o Dembélé.

Per la seva part, després d’un primer mes complicat, en què el Galatasaray no va aconseguir cap victòria amb tres derrotes i dos empats, les coses comencen a millorar per als de Domènec Torrent. «El nostre objectiu és intentar passar l’eliminatòria, sinó ja no sortiríem al camp. Tenim un pla, sabem com hem de jugar contra el Barça», va assegurar el tècnic colomenc. Torrent va diexar clar que el plantejament del seu equip no serà molt diferent al que va oferir al Camp Nou, amb un bloc baix que va frustrar l’atac blaugrana. El conjunt turc només té dues baixes, l’exblaugrana Arda Turan i el porter Fatih Ozturk. Per la qual cosa Torrent i Guerrero podrien apostar pel mateix onze del partit d’anada.