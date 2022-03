El Costa Brava no tindrà partit aquest cap de setmana. El conjunt gironí s'havia d'enfrontar al Sevilla Atlètic dissabte al vespre a Palamós, però el matx ha estat ajornat per la Federació arran de la detecció de set casos positius de Covid al conjunt andalús. D'aquesta manera, el partit queda pendent fins que els clubs i la Federació es posin d'acord per jugar-lo en una nova data.