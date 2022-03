Ja se sap que els minuts al primer equip van molt cars. Així que quan se li va presentar l’oportunitat, Arnau Ortiz ho va tenir clar després de valorar-ho amb el club i el seu agent. El figuerenc, de 20 anys, va fer les maletes el passat mercat d’hivern per iniciar la primera aventura lluny de casa com a jugador de la Peña Deportiva Santa Eulàlia de Segona RFEF. Tenint en compte el seu bon rendiment al filial, el Girona va cedir-lo a l’equip eivissenc fins a final de temporada perquè agafés experiència en categories superiors i, de moment, no pot haver sortit millor l’aposta. Ortiz ha agafat un rol protagonista en l’equip de Manolo González, acumulant cinc titularitats en els sis partits que ha disputat i dos gols. L’últim va donar la victòria a la Peña Deportiva contra l’Andratx (1-0) en la darrera jornada per mantenir els balears amb opcions d’entrar al play-off. Ara mateix són setens amb 38 punts, a punt d’atrapar el sisè, l’Eivissa Pitiüses (39) i que precisament és el proper rival. A més a més, la primera plaça, que ocupa l’Espanyol B i permet pujar directe, els queda a 6 punts.

«Vam saber competir, tot i no fer el nostre millor partit a nivell de joc. Estic content per marcar el meu segon gol i que a sobre donés la victòria. Vull tornar la confiança que m’estan donant. Aquest diumenge tenim una final i l’equip està preparat per tot, però no hem de mirar més enllà. Anar partit a partit ens portarà cap a l’objectiu que ens proposem», explica Ortiz. En el mes i mig que ha passat des que va aterrar a Eivissa, les sensacions no podrien ser millors. El davanter assegura que «m’està anant bé tant en l’àmbit futbolístic com personal, estic segur que aquesta experiència m’ajudarà a créixer».

Ortiz ha fet un salt enorme des que Albert Carbó va fer-lo debutar a Tercera amb 17 anys la temporada 2019-20. «Li dec molt. Va ser la persona que va apostar per mi després d’una pretemporada molt bona», diu. L’actual entrenador de l’Olot va captar-lo en edat juvenil procedent del Figueres, on va fer tota l’etapa formativa menys el parèntesi que va fer sent juvenil de primer any amb el Peralada, i va projectar-lo des de la banqueta xampanyera en la segona etapa d’Ortiz al club verd-i-blanc. El seu talent no va passar desapercebut al Girona, que l’estiu passat el fitxava per al filial i també el cridaria per entrenar amb el primer equip de seguida que va arrencar el curs. Míchel Sánchez va incloure’l en unes quantes convocatòries, però encara no s’ha estrenat. «És un orgull. Compartir vestuari amb els jugadors del primer equip ha sigut una experiència que m’ha ajudat molt com a jugador. Em fa súper feliç. M’han deixat tastar una mica el futbol professional i els estic agraït. Sé que hi ha molta competitivitat, així que treballaré perquè m’arribin les oportunitats», afirma.

Amb la Peña Deportiva, el figuerenc té tot un repte per davant. «Les categories hi són per alguna cosa. Es nota el canvi. Al principi, em vaig haver d’adaptar com tothom però crec que ja ho he aconseguit i tinc moltes ganes d’ajudar l’equip. La Segona RFEF és una lliga molt i molt competitiva. No et pots despistar cap segon perquè sinó et pot guanyar qualsevol. Ni contra el primer ni contra l’últim», diu. Tan és així que la darrera jornada, els de Manolo González van haver de suar per guanyar el cuer amb un gol solitari d’Ortiz. Una victòria que és or per mantenir-se en la lluita: «Estem capacitats per atrapar el play-off. Hem d’anar partit a partit, però ens hem de proposar coses grans. Tant la plantilla com el cos tècnic estem preparats per assolir-ho».

Sense perdre de vista el Girona

Arnau Ortiz té el focus en fer un gran final de temporada a la Peña Deportiva. Sap de primera mà que tot esforç té recompensa i vol destacar amb els balears per portar-los a aconseguir l’objectiu, sense perdre de vista el que faci el Girona i els seus companys del filial.

«Penso en el Girona, però estic cent per cent centrat amb el meu equip actual, que és el present», apunta. També es refereix als d’Axel Vizuete: «Confio plenament en què aconseguiran l’ascens. Són un equip súper competitiu amb molta gent vàlida. Depenen d’ells mateixos i tenen els jugadors i el cos tècnic per assolir-lo».

El davanter figuerenc confia «fer un cop a sobre la taula i per què no aconseguir l’ascens amb la Peña Deportiva». «Hi porto poques setmanes, però és veu que el club fa les coses bé. Tots m’han integrat des del primer dia i vull tornar-los la confiança. Aquest és el meu objectiu», conclou.