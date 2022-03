Aquesta any Montilivi li té jurada al filial. Encara no hi ha guanyat -només al Sants la temporada passada (3-0)- i ahir tampoc va ser el dia. El Girona B va perdre per la mínima contra el Vilafranca, que va sorprendre’l amb un gol matiner del garrotxí David Fontanils. Els d’Axel Vizuete van buscar l’empat de totes les maneres possibles, però sense encert en els metres finals va ser missió impossible. Amb la derrota, les opcions d’atrapar l’Olot en el lideratge de la Tercera RFEF es compliquen i ara només els tocarà esperar que els garrotxins punxin per intentar aprofitar-ho. Amb dos partits menys, els deixen a sis punts.

El Girona B recuperava el partit amb optimisme després de dues setmanes sense jugar -el partit amb el Manresa es va ajornar per Covid i aquesta jornada van descansar- que havien de servir per carregar piles i donar el cop definitiu sobre la taula d’aquí al final de temporada. Contra tot pronòstic, però, el Vilafranca va fer anar a remolc els gironins ben d’hora. Encara no havien passat ni cinc minuts quan Fontanils va avançar els seus amb un gol a conseqüència d’una falta llunyana que a priori no havia de suposar perill. La pilota va fer un bot a l’àrea i Jona no va poder impedir que entrés. Els ànims van caure, però a poc a poc els de Vizuete van anar teixint jugades per avançar metres. Malgrat les arribades, se’ls acabava la benzina en els metres finals i la feina de la defensa rival no ajudava. Dawda va ser dels més insistents, disposant d’un grapat d’ocasions. Mentre que Sulei desequilibrava per la dreta. El porter Casamayor va evitar l’empat aturant un xut del davanter banyolí que anava directe al pal i una rematada de cap de Pau Víctor. El de Sant Cugat en va tenir una altra, però el seu xut va ser massa fluix. Es notava que el Girona B buscava l’empat, per això els d’Ivan Moreno van pressionar abans del descans intentant sorprendre. Però Jona no ho va permetre.

A la segona part, el filial va acabar desquiciat. Vizuete va aprofitar el descans per fer dos canvis i buscar el revulsiu per la banda esquerra amb Tarensi i Unai, però l’equip ho intentava més amb el cor que no pas amb el cap. Richmon, que va acabar fos, va tenir una rematada clara dins la petita que va aturar Casamayor. El porter del Vilafranca va estar atent en tot moment. I abans un xut d’Adri Gené va acabar per damunt del travesser. Res. Sense el gol, no hi havia res a fer.