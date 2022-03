Falta poc perquè comenci la Volta a Catalunya 2022, la que serà la 101a edició de la carrera ciclista. Una temporada més, hi seran presents els millors ciclistes –així com equips– del panorama actual. L’any passat el triomf va ser per a Adam Yates, que es va imposar a Richie Porte i Geraint Thomas. La Volta 2022 comença el dilluns 21 de març i acabarà diumenge 27 de març, des de Sant Feliu de Guíxols per acabar a Barcelona.

🚴Els mallots oficials de la #VoltaCatalunya101 lluiran amb el segell Gobik. El mallot de millor català, a la venda des d'avui!



😍 Desde este miércoles, el maillor de mejor catalán de la Volta 2022 ya está a la venta en la web de Gobik.



+ info📰 https://t.co/E48tF1E5QA pic.twitter.com/zCcZfMf2T3 — Volta a Catalunya (@VoltaCatalunya) 16 de marzo de 2022 On es podrà veure per la TV la Volta a Catalunya 2022 La Volta a Catalunya 2022 serà retransmesa per Teledeporte (amb Carlos de Andrés i Pedro Delgado), Eurosport (Javier Ares i Alberto Contador) i Esport3 (Arcadi Alibés i Àngel Edo). Els finals d’etapa estan programats per a les 17 hores, a excepció de l’últim dia de cursa, ja que l’arribada està prevista per a les 13.45 hores.