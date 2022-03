Girona torna a fer olor de benzina. El Ral·li Costa Brava, que engega aquest divendres la competició com a tal, ha presentat en societat la seva edició número 70. La zona de la Copa, a tocar del pont de Pedret, s'ha convertit en l’epicentre de la jornada inaugural. Com si ho sabés, la pluja ha donat una treva i alguns centenars de persones, entre curiosos i aficionats al món del motor, s’hi han deixat caure. Des de dos quarts de sis de la tarda i fins que feia estona que el sol s’havia amagat. Temps per saludar de prop alguns dels participants, per observar a tots i cadascun dels vehicles, i també per aplaudir la cerimònia de sortida des del podi. El protocol, que no falti. Uns quants noms propis no han faltat a la cita. Potser el més destacat, i aclamat alhora, ha sigut Salvador Servià. Feia anys i panys que no competia en un ral·li d’asfalt i ara s’hi ha posat de nou. La mateixa cursa que va guanyar el 1987 abans, el 1994, de ser tercer al costat de Xavi Lorza. Tots dos han fet un cop de cap i repeteixen l’experiència.

El ral·li Costa Brava engega al podi de Girona Divendres ja arribarà la competició, als Àngels, Santa Pellaia i la Ganga. Torn per a tres trams repartits en dos bucles, amb un reagrupament a Palamós per tornar després a Girona. S’allargarà fins diumenge, moment del desenllaç. Dijous, dia més festiu. Verificacions tècniques, exposició de vehicles i el moment de la sortida. A part de Servià, tampoc s'ha perdut la cita l’italià Lucky, vencedor el 2015 i 2017; o Denis Giraudet (1998 i 2001) i Tony Fassina (1982). Guanyadors, com ells, que han signat autògrafs a tots aquells aficionats que s’hi han acostat. Això, abans d’enfilar-se al cotxe i pujar al podi. Allà mateix han rebut una sonora ovació, potser la més estrident de la tarda, aquelles participants femenines. N‘hi ha més que mai, sent 13 dones pilot i fins a 46 copilot. Elles hi arriben gràcies a l’anomenat MotorDona, un programa que té com a objectiu promoure la presència femenina en totes les àrees del motor clàssic.